كان يصارع الغرق.. استجابة سريعة تنقذ شابا في خليج العقبة

خبرني - تمكن فريق من وحدة خفر السواحل التابعة للقوة البحرية والزوارق الملكية، الثلاثاء، من إنقاذ مواطن يبلغ من العمر 19 عاماً تعرض للغرق في منطقة الشاطئ الشمالي.

وجاء ذلك بعد رصد الحالة من قبل إحدى زوارق الدورية التابعة للوحدة، حيث تم إبلاغ مركز العمليات البحري وتحريك زورق الإسعاف والسلامة العامة، وإنقاذ المواطن وإجراء الإسعافات الأولية له، ونقله إلى منطقة السلامة العامة، وحالته الصحية جيدة.

يشار إلى أن وحدة خفر السواحل إحدى وحدات قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية، وتقوم بعمليات البحث والإنقاذ والإسعاف ومراقبة تنفيذ القوانين البحرية وحماية المنشآت السياحية والصناعية في خليج العقبة والبحر الميت على مدار الساعة.