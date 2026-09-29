قبل الأمطار.. الحكومة ترفع جاهزية طرق وجسور الجنوب

خبرني - وجّه وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، الثلاثاء، برفع جاهزية الطرق والجسور والمنشآت المائية في محافظات الجنوب، وتكثيف أعمال الصيانة الوقائية وتفقد عناصر السلامة المرورية، خصوصا في المواقع المعرضة للسيول، وذلك خلال جولة ميدانية شملت عددا من جسور طريق البحر الميت ومشاريع الطرق في الأغوار الجنوبية والكرك والطفيلة.

وأكد أبو السمن أن طرق محافظات الجنوب، وفي مقدمتها طريق البحر الميت والطرق الرابطة بين المحافظات، تعد محاور حيوية لحركة المواطنين والنشاطين الاقتصادي والسياحي، ما يتطلب المحافظة على كفاءتها واستدامتها ورفع جاهزيتها بصورة مستمرة، خصوصا مع اقتراب الموسم المطري.

وشدد على أن أعمال الوزارة لا تقتصر على معالجة الأضرار بعد وقوعها، وإنما تشمل الصيانة الوقائية والمستمرة للطرق والجسور والمنشآت المائية، بما يسهم في إطالة عمرها التشغيلي وحماية الاستثمارات الوطنية في البنية التحتية وتعزيز سلامة مستخدمي الطرق.

وخلال الجولة في منطقة البحر الميت، اطلع أبو السمن على واقع عدد من الجسور وأعمال الصيانة والتأهيل المنفذة عليها، حيث بلغت نسبة الإنجاز في أعمال جسر زرقاء ماعين "الجسر رقم 4" نحو 100%، كما بلغت نسبة الإنجاز في الأعمال المنفذة على جسر الموجب "الجسر رقم 7" نحو 100%.

كما اطلع على أعمال جسر وادي الشقيق "الجسر رقم 8"، والتي شملت تنظيف مجرى الوادي وتحويل مساره وإزالة الطمم أسفل الجسر بالكامل، وتنفيذ أعمال الجابيون، ومعالجة البلاطات الخرسانية لمجرى ومخرج الجسر، إضافة إلى استبدال فواصل التمدد المتضررة، حيث بلغت نسبة الإنجاز نحو 95%.

وأكد أبو السمن ضرورة المحافظة على الطرق والمنشآت التابعة لها، وتعزيز الرقابة للحد من الممارسات والمخالفات التي تتسبب في إلحاق الضرر بالبنية التحتية والتأثير في العمر التشغيلي للطرق، مشددا على ضرورة تفقد عناصر السلامة المرورية وصيانتها بصورة دورية.

وفي الأغوار الجنوبية، تفقد أبو السمن عبارة السمار وأعمال الإنشاء القائمة فيها، والهادفة إلى المحافظة على انسيابية مجرى الوادي الطبيعي ورفع قدرته على استيعاب كميات المياه والسيول المتشكلة جراء الأمطار قبل بداية الموسم المطري، حيث بلغت نسبة الإنجاز في المشروع نحو 80%.

كما اطلع على سير العمل في مشروع إنشاء طريق كثربا، ضمن العطاء رقم (130/2025) الخاص بصيانة عدد من الطرق في إقليم الجنوب، حيث بلغت نسبة الإنجاز نحو 65%، موجها بمواصلة العمل وفق البرنامج الزمني والمواصفات الفنية المعتمدة.

وتفقد الوزير كذلك أعمال الصيانة القائمة على جسر الموجب، والتي تشمل كشط الطبقة الإسفلتية وتنفيذ الخلطة الإسفلتية، إلى جانب أعمال السلامة المرورية من دهانات وعواكس أرضية، بما يسهم في رفع كفاءة سطح الطريق وتعزيز السلامة المرورية لمستخدميه.

وشملت الجولة الطريق الملوكي "الكرك – الطفيلة"، حيث اطلع أبو السمن على الأعمال التي نفذتها الوزارة لمعالجة الأضرار التي لحقت بالطريق جراء المنخفض الجوي الذي أثر على المملكة مطلع العام الحالي، وشملت تنفيذ جدران استنادية وحمايات خرسانية ومعالجة المواقع المتضررة.

وشدد أبو السمن في ختام الجولة على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة للمشاريع قيد التنفيذ، والالتزام بالمواصفات الفنية والبرامج الزمنية المحددة، وتفقد الطرق والجسور والمنشآت المائية وعناصر السلامة المرورية بصورة دورية، ومعالجة الملاحظات أولا بأول، بما يضمن استدامة شبكة الطرق والمحافظة على كفاءتها وسلامة مستخدميها.