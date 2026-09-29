حلا المجالي تُكرَّم بجائزة الشاب العربي المتميز 2026 في جامعة الدول العربية

خبرني - كُرِّمت حلا المجالي، ممثلة المملكة الأردنية الهاشمية في مجلس الشباب العربي ، ورئيسة اللجنة العربية للعلاقات الدبلوماسية والإعلام في المجلس، بجائزة «الشاب العربي المتميز 2026»، وذلك خلال فعاليات الملتقى الثاني للقيادات العربية الشابة، الذي عُقد في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، تحت شعار «أجيال تحفظ وحدة الأمة».

وجاء التكريم تقديراً لإسهامات المجالي في مجال العمل الشبابي العربي، ودورها في دعم المبادرات الشبابية وتعزيز التواصل والتعاون بين الشباب العربي، إلى جانب مشاركتها في عدد من الفعاليات والبرامج التي تعنى بتمكين الشباب وتعزيز حضورهم في مختلف المجالات.

وأعربت المجالي عن اعتزازها بهذا التكريم الذي يمثل مسؤولية ودافعاً لمواصلة العمل والعطاء، مؤكدة أن خدمة الشباب العربي والإسهام في بناء جسور التواصل بينهم مسؤولية تستحق المزيد من العمل والإنجاز.

وقالت إن وجودها في رحاب جامعة الدول العربية، ممثلةً للمملكة الأردنية الهاشمية، يحمل دلالة خاصة، ويجسد عمق الإيمان بدور الشباب في تعزيز العمل العربي المشترك، مشيرةً إلى أن الجائزة ستكون حافزاً لمواصلة مسيرة العمل الشبابي والإعلامي والدبلوماسي، بما يخدم قضايا الشباب والأمة العربية.

ويأتي التكريم ضمن أعمال الملتقى الثاني للقيادات العربية الشابة، الذي يجمع نخبة من القيادات والشخصيات الشبابية العربية، ويناقش عدداً من القضايا المرتبطة بدور الشباب في مواجهة التحديات وتعزيز العمل العربي المشترك.