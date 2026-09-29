أفضل 6 مواقع لمعرفة مواقيت الصلاة أونلاين بدون تثبيت

خبرني - يُعد Muslim and Quran بوابة إسلامية شاملة أكثر من كونه مجرد أداة سريعة. فهو يضم مواقيت الصلاة، لكنه يحتوي أيضاً على أكثر من ستين مجلداً في التفسير، وثلاث عشرة مجموعة من كتب الحديث، وحاسبة للزكاة، وبث مباشر من الحرمين الشريفين.

أفضل 6 مواقع مجانية لمواقيت الصلاة تعمل في متصفحك (2026)

هناك أسباب أكثر مما تظن تدفعك لطلب ذلك عبر المتصفح مباشرة. قد يكون هاتفك جديداً ولم تقم بتهيئته بعد، أو أن الهاتف ليس ملكك من الأساس. أو ربما تكون جالساً أمام كمبيوتر العمل حيث تثبيت البرامج يحتاج إذناً من شخص آخر، أو ببساطة نفدت مساحة التخزين لديك ولن تحذف صورك لتوفير مساحة لجدول مواقيت الصلاة. تقدم المواقع الستة أدناه الحل مباشرة من صفحة ويب، دون تحميل أي شيء ودون الحاجة لتسجيل الدخول. يتصدر تطبيق IbadahApp هذه القائمة لأنه يجيب على سؤالين في شاشة واحدة بدلاً من سؤال واحد، وبقية المواقع مرتبة بحسب الميزة الأفضل التي يتفوق بها كل موقع.

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