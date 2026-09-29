النني يعود إلى الملاعب الأوروبية من بوابة الدوري اليوناني

خبرني - أعلن نادي ليفادياكوس، ⁠⁠المنافس ⁠⁠في الدوري اليوناني لكرة القدم، الثلاثاء، تعاقده مع المصري محمد النني، لاعب ⁠⁠أرسنال السابق، في صفقة انتقال حر.

وكان النني (34 عاما) قد رحل عن الجزيرة ⁠⁠الإماراتي بنهاية الموسم الماضي عقب انتهاء عقده مع النادي.