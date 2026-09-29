النني يعود إلى الملاعب الأوروبية من بوابة الدوري اليوناني

خبرني - أعلن نادي ليفادياكوس، المنافس في الدوري اليوناني لكرة القدم، الثلاثاء، تعاقده مع المصري محمد النني، لاعب أرسنال السابق، في صفقة انتقال حر.
وكان النني (34 عاما) قد رحل عن الجزيرة الإماراتي بنهاية الموسم الماضي عقب انتهاء عقده مع النادي.
وقال ليفادياكوس في بيان عبر موقعه الرسمي: "يسر ليفادياكوس الإعلان عن التعاقد مع لاعب الوسط الدفاعي الدولي المصري محمد النني".
"وينضم النني إلى فريقنا بعد مسيرة حافلة بالإنجازات على المستويين المحلي والدولي"، في إشارة إلى مشوار اللاعب الذي دافع خلاله عن ألوان ستة أندية منذ بداياته مع المقاولون العرب. ولعب النني لفريقي بازل السويسري وبشيكتاش التركي أيضا.
وأضاف النادي: "ترحب أسرة ليفادياكوس بمحمد النني وتتمنى له كل التوفيق والنجاح بقميص الفريق".
وخاض النني 103 مباريات دولية مع منتخب مصر، سجل خلالها ثمانية أهداف، وبلغ معه نهائي كأس الأمم الأفريقية مرتين.
وتظل تجربته مع أرسنال الإنجليزي الأبرز في مسيرته الاحترافية، إذ أمضى سبعة أعوام ونصف العام في صفوف النادي اللندني، وتوج معه بكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة ودرع المجتمع مرتين، كما وصل إلى نهائي الدوري الأوروبي في موسم 2018-2019.