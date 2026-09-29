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الأردن .. نصف كيلو قهوة تقود أصما الى السجن

  • 29 أيلول 2026
  • 17:55
الأردن نصف كيلو قهوة تقود أصما الى السجن

خبرني  - انتهت محاولة سرقة كيسي قهوة من أحد المولات في الزرقاء إلى الحكم بالحبس شهرًا، بعد ضبط المشتكى عليه، وهو من الأشخاص الصم والبكم، قبل مغادرته المكان وإعادة المسروقات.

وبحسب القرار القضائي، دخل المشتكى عليه إلى أحد المحال داخل المول، واستغل انشغال الموظفين وأخذ كيسي قهوة وزن كل منهما أوقية، ثم أخفاهما داخل ملابسه محاولًا مغادرة المكان، إلا أن موظفي الأمن تمكنوا من ضبطه قبل خروجه.

وأظهرت كاميرات المراقبة الواقعة، فيما أقر المشتكى عليه خلال التحقيق، بحضور مترجم للصم والبكم، بأنه أخذ كيسي القهوة بقصد السرقة.

وعدلت المحكمة الوصف الجرمي من السرقة إلى الشروع بالسرقة، لكون ضبطه قبل مغادرة المول حال دون إتمام الجريمة، وحكمت عليه بالحبس أربعة أشهر والرسوم.

وبالنظر إلى تفاهة قيمة المسروقات وإعادتها، طبقت المحكمة أحكام المادة 427/1 من قانون العقوبات وخفضت العقوبة إلى الحبس شهرًا والرسوم.

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