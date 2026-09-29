معظم الكون .. ينبذ .. الكيان 

خبرني - عُقِدت الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة ، قبل أيام ، في مقرها في نيويورك ، وكانت دورة مساندة ودعم ( معنوي ) للقضية الفلسطينية بإمتياز وتميز .

وهنا أود الإشارة والتأشير على بعض التفاصيل المهمة التي أحدثت فرقاً ، ولها مدلولات قوية على نبذ العالم للكيان الصهيوني المحتل :—

— بداية لم يجرؤ نتنياهو على الهبوط بطائرته في مطار نيويورك ، بل هبطت طائرته في مطار ( نيويورك ستيوارت الدولي ) ، الذي يبعد ( ١٠٦ ) كم عن مدينة نيويورك ومقر الأمم المتحدة . وقد تم تغيير مسار الرحلة الى هذا المطار الواقع شمال مدينة نيويورك بدلاً من مطار جون إف كينيدي ( JFK ) ، وذلك لدواعٍ أمنية ، وتجنباً للإحتجاجات ، والمخاوف المحيطة بزيارة نتنياهو .

— إستمرت الزيارة بين ( ٦ — ٨ ) ساعات فقط . واقتصرت الزيارة على إلقاء كلمته أمام الأمم المتحدة ، دون إجراء أية لقاءات سياسية ، حتى انه لم يُقِم في فندق .

— غادر القاعة ( ٧٧ ) وفداً لدول أعضاء في الأمم المتحدة ، رفضاً وإحتجاجاً على تواجد نتنياهو وإلقائه كلمة . وأذكر أسماء تلك الدول لموقفها المُشرّف ، ليسجِل موقفها التاريخ الإنساني ، لأن موقفها يعتبر إنعطافة تاريخية وتحولاً لدعم القضية الفلسطينية ونبذاً للعدو الصهيوني : — سوريا / توفالو / تركمانستان / اليمن / مصر / بنما / السنغال / فلسطين / السودان / تونس / تركيا / فنزويلا / انتيغوا وبربودا / الكونغو / عُمان / قطر / السعودية / تونغا / أوزبكستان / أنغولا / بربادوس / كولومبيا / جزر القمر / دومينيكا / جيبوتي / مقدونيا الشمالية / سان مارينو / جنوب أفريقيا / الصومال / الجزائر / بنجلاديش / بروناي دار السلام / البرازيل / الشيلي / جمهورية الكونغو الديمقراطية / لبنان / ليبيريا / أريتريا / تشاد / جمهورية أفريقيا الوسطى / ليبيا / موريتانيا / الأردن / نيكاراغوا / مدغشقر / النيجر / بيرو / سانت لوسيا / سلوفينيا / أفغانستان / الباهاما / البوسنة والهرسك / بوتسوانا / كوريا الشمالية / إستونيا / أوغندا / باكستان / ليسوتو / بوليفيا / إسبانيا / كوبا / غينيا الإستوائية / إيران / قرغيزستان / العراق / موزمبيق / ميانمار / ايرلندا / المالديف / إندونيسيا / الكويت / ناميبيا / ماليزيا / غيانا / كينيا .

— أعداداً من المسيرات المؤيدة للقضية الفلسطينية أمام مبنى الأمم المتحدة ، وفي مناطق متعددة من نيويورك . وأعداداً كبيرة من التظاهرات والإحتجاجات شهدتها عدداً من المدن الأمريكية .

— أعداداً من المظاهرات يصعب رصدها جابت العديد من دول العالم .

وهنا أجد انه من الضروري ان أرصد تطور التصعيد في الموقف الأوروبي تحديداً ضد الكيان الصهيوني ، والتأييد ( الجماهيري ) المتصاعد ، للقضية الفلسطينية . وسوف أتناولها بطريقة مختلفة ، متسلسلة ، لتبيان تطور مواقف الغرب ، الذي بدأ ينحاز للقضية الفلسطينية ، ويبتعد عن الكيان الصهيوني ، بل ويعاديه :—

— أدى الإجرام الصهيوني ، والصمود الفلسطيني الى لفت إنتباه العالم الى وحشية الكيان الصهيوني ، الذي قابله الصمود الفلسطيني بتضحيات وبطولات غير مسبوقة في التاريخ الإنساني .

— لعبت وسائل التواصل الإجتماعي الحديثة دور الفاعل الرئيسي الذي كشف جرائم العدو الصهيوني ، التي كان الإعلام الصهيوني المسيطر يغيبها عن المشاهدين في كافة دول الغرب ، فأصبح كل شخص يحمل هاتفاً خلوياً حديثاً يقوم بدور المراسل الميداني لنقل جرائم العدو بالصوت والصورة بأدق التفاصيل وغير القابلة للتشكيك .

— بدأت الجماهير في دول الغرب تفيق على صدمة كبرى لجرائم غير مسبوقة ، وبدأت الغشاوة تزول عن العقول قبل العيون ، وهنا بدأ التحول .

— إنتفضت ، بل إنفجرت شعوب الغرب عامة ونزلت للشوارع ، وهنا بدأ التحول الفعلي الميداني وكان عنوانه ( العداء للكيان .. والحرية لفلسطين ) .

— لم تتوقف المظاهرات والمسيرات والوقفات الإحتجاجية منذ أكثر من ( ٢ ) عامين ، في معظم دول الغرب والقارة الأمريكية .

— خرجت مظاهرة تأييد للقضية الفلسطينية في ستوكهولم ودرجة الحرارة تقارب ( - ٢٤ ) ، ولم تمنع شدة البرودة المتظاهرين من الخروج .

— بدأت مطاعم ومحلات تجارية تمنع دخول اليهود ، وكتب البعض ( ممنوع دخول اليهود والكلاب ) .

— عانت فرق الكيان الرياضية اثناء مشاركاتها في اوروبا . وآخرها رفض المنتخب الايرلندي اللعب مع فريق الكيان لان ايرلندا ضد الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان ضد الفلسطينيين . لكن مدرب الفريق خرج بمخرج في قمة الذكاء عندما قال : ( نحن لا نلعب مع إسرائيل ، نحن نلعب ضدها ، وضد الإبادة الجماعية للفلسطينيين ) . وتم نقل المباراة الى المجر بدل الأراضي المحتلة ، ولبس الفريق الايرلندي شارات الحداد ، ولم يحترموا نشيد الكيان عند عزفه .

— تجرأ عدد من السياسيين في امريكا بالترشح لانتخابات لشغل مواقع سياسية مرموقة وهم يعلنون العداء للكيان كركيزة لبياناتهم الانتخابية.

— وتجرأ السيد / جان لوك ميلانشون وترشح لإنتخابات الرئاسة الفرنسية ومحور برنامجه الانتخابي العداء للكيان الصهيوني والتأييد المطلق للقضية الفلسطينية .

— التحول الكبير في خطاب الرئيس الفرنسي عندما قال بشأن غزة : (( مشهد يخجلنا جميعاً )) .

— قال رئيس الوزراء الإسباني في كلمته أمام الأمم المتحدة ، ووصف الوضع بانه (( إبادة جماعية وما زالت المجزرة التي يرتكبها نتنياهو مستمرة )) .

— وزيرة خارجية ايسلندا ردت على نتنياهو

عندما وصف الوفود التي غادرت القاعة بالجبناء الأخلاقيين ، وقالت : الجبناء الأخلاقيون الحقيقيون في نظرنا : هم القادة الذين يرفضون الجلوس والتفاوض من أجل تحقيق سلام عادل ودائم . الجبناء الأخلاقيون الحقيقيون في نظرنا هم الذين يمنعون وصول المساعدات الإنسانية الى أشخاص في أمس الحاجة إليها . الجبناء الأخلاقيون الحقيقيون في نظرنا هم القادة الذين يواصلون انتهاك القانون الدولي وعدم إحترامه والإستخفاف به بشكل متكرر . كما طالبت باتخاذ اجراءات لإنهاء معاناة الفلسطينيين في غزة والضفة . وقالت : ان ما يحصل في غزة والضفة يعتبر فشلاً صارخاً للإنسانية جمعاء .

— الرئيس البرازيلي ، طالب بضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي تم ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني ودعم حقوقهم .

— والآن بدأ الوضع يتطور ليصبح هناك إجراءات عقابية ضد الكيان ، حيث أجمعت ( ١٢ ) دولة أوروبية على مقاطعة منتجات المستوطنات في الضفة الغربية .

— كما اصدرت عدداً من الدول الأوروبية قرارات بمنع دخول عدد من كبار المسؤولين والمستوطنين لأراضيها .

— هناك أزمة دبلوماسية بين الكيان وعدد من الدول الأوروبية ، بسبب توسيع المستوطنات ، لدرجة ان وزير خارجية بريطانيا قال : ( انه يدين التطهير العرقي الذي يمارسه المستوطنون ) . تصوروا ان تصريحاً مثل هذا يصدر عن وزير خارجية بريطانيا ؟

— وزيرة الشباب الإسبانية صرحت وقالت : (( انها تدعم دولة فلسطينية من النهر الى البحر )) .

— اليكم ما قالته القناة ١٣ الإسرائيلية ، حيث وصفت مغادرة الوفود للقاعة وتركها شبه فارغة بأنها (( بمثابة بصقة في وجه إسرائيل )) .

— تصوروا ان نتنياهو عندما دخل مبنى الأمم المتحدة خاطب زوجته وقال لها : ( أدخل بيت الكذب ، لأقول الصدق ) .

إنفكاك الغرب من الصهاينة عسير جداً ، لأن اللوبيات الصهيونية تقبض مفاتيح وصول كبار المسؤولين الى المناصب . وهذا سيستغرق عقداً من الزمان ، الى ان يتغير ، ولكن الإرهاصات بدات تظهر ، وسيكون صندوق الإنتخابات هو الفيصل عندما يصل الشباب الذين يؤيدون القضية الفلسطينية الى مواقع المسؤولية المتقدمة ، عندها يتبلور نبذ الكون للكيان .