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  • العميد أبو دلو: خدمة العلم تعزز الانضباط وترفع التحصيل العلمي لطلبة الثانوية العامة

العميد أبو دلو: خدمة العلم تعزز الانضباط وترفع التحصيل العلمي لطلبة الثانوية العامة

  • 29 أيلول 2026
  • 17:53
العميد أبو دلو خدمة العلم تعزز الانضباط وترفع التحصيل العلمي لطلبة الثانوية العامة

خبرني - أكد رئيس دائرة التعبئة والجيش الشعبي، العميد الركن شادي أبو دلو، أهمية المسارات التي جرى تدريب الشباب المكلفين عليها ضمن برنامج خدمة العلم، وتحديداً في الفوج الثاني.

وقال أبو دلو، في تصريح خاص للإذاعة الأردنية “عمّان إف إم”، عبر برنامج “صوت وصدى” الذي تقدمه الإعلامية روان المعاني، إن البرنامج أدى دوراً محورياً في ترسيخ قيم الانضباط والالتزام لدى الشباب، وانعكس بشكل مباشر على سلوكهم وشعورهم بالمسؤولية.

وبيّن أن الانضباط الذي اكتسبه المكلفون أسهم بشكل واضح في رفع مستوى التحصيل العلمي لدى طلبة الثانوية العامة منهم، إذ أصبحوا أكثر تنظيماً لوقتهم وتركيزاً في دراستهم، ما انعكس إيجاباً على نتائجهم الأكاديمية.

وأكد أبو دلو أن الدعم والمتابعة المباشرة اللذين يحظى بهما برنامج خدمة العلم من جلالة الملك عبد الله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، كان لهما الأثر الأكبر في إنجاح البرنامج وتحقيق أهدافه الوطنية في بناء جيل منتمٍ ومنضبط وقادر على خدمة وطنه.

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