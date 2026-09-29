وزير الدفاع الإسرائيلي: قادة حركة حماس في الخارج بقائمة الاستهداف

خبرني - قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، إن قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الخارج على قائمة الاستهداف، في أحدث تهديد إسرائيلي علني لأعضاء المكتب السياسي للحركة.

وأضاف كاتس: "قادة حماس نجوا جراء خطأ ولكن المرة المقبلة سوف تأتي وسوف يرسلون إلى الجحيم"، في إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قادة الحركة في الخارج خلال اجتماع في الدوحة، لمناقشة عرض للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي: "الجيش اغتال قائد لواء الشمال ولا يجب أن يموت أي من القتلة الذين كانوا جزءا من هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول بهدوء على سريره".

وزعم كاتس أن عمليات الاغتيال في قطاع غزة تهدف إلى "ضرب قدرات حركة حماس في الطريق إلى تجريد الحركة من سلاحها".

وكانت حركة حماس قد نعت عز الدين عبد العزيز البيك "أبو حمزة"، قائد لواء الشمال في كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس)، الذي اغتالته إسرائيل بقصف استهدف شقة في مدينة غزة فجر اليوم الثلاثاء.

وسبق أن استهدفت إسرائيل في سبتمبر/أيلول 2025 قادة المكتب السياسي لحركة حماس خلال اجتماع في الدوحة لمناقشة عرض قدّمه الوسطاء للتوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة.

ونجا الوفد من القصف الإسرائيلي الذي استهدف مقره ولم يُصَب أي مسؤول بأذى.

كما اغتالت إسرائيل في يوليو/تموز 2024 رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية؛ إثر استهدافه بغارة في العاصمة الإيرانية طهران.