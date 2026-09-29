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الصفدي يبحث مع وفد برلماني بريطاني العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

  • 29 أيلول 2026
  • 17:39
الصفدي يبحث مع وفد برلماني بريطاني العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

خبرني - استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء، وفدًا من البرلمان البريطاني ومجلس الشرق الأوسط التابع لحزب المحافظين، برئاسة النائب أندرو بوي.

وبحث الصفدي وأعضاء الوفد العلاقات الأردنية البريطانية وفرص تطويرها وخصوصًا في المجالات الاقتصادية، لافتًا إلى أهمية مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي الذي ستستضيفه المملكة بتاريخ 19 تشرين الثاني 2026 في العمل على بناء شراكات اقتصادية تعود بالنفع المشترك.

استعرض الصفدي خلال الاجتماع التطورات الإقليمية، والجهود المبذولة لإنهاء التصعيد وتكريس الأمن والاستقرار الدائمين.

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