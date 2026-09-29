الاردن.. الإدارة المحلية: الموسم المطري المقبل قد يشهد ظواهر جوية استثنائية

خبرني - أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، ضرورة رفع جاهزية البلديات والاستعداد المبكر لمواجهة فصل الشتاء المقبل.

وقال المصري، على هامش زيارته لبلدية إربد، الثلاثاء، وتفقد مشروع الإشارات الذكية، إن الموسم المطري المقبل قد يشهد ظواهر جوية استثنائية تشبه ما شهدته المملكة في عام 2015، من حيث هطول كميات كبيرة وكثيفة من الأمطار خلال فترات زمنية قصيرة، مما يتطلب جهودا عالية من الكوادر البلدية.

وشدد المصري، على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الوقائية من قبل البلديات، والتنسيق المباشر مع الحكام الإداريين والجهات ذات العلاقة، داعيا إلى تنفيذ إجراءات ميدانية احترازية في البؤر الساخنة.

وأشار إلى ضرورة التنسيق الوثيق مع الحكام الإداريين لترحيل قاطني مناطق مجاري السيول والأودية والمناطق المعرضة لخطر مداهمة المياه، حماية لأرواحهم وممتلكاتهم وتجنبا لأي مخاطر قد تنجم عن الهطولات المطرية الغزيرة حال وقوعها.