الشركة المتخصصة للتمويل الإسلامي تحصل على موافقة هيئة الأوراق المالية لإصدار صكوك بقيمة 10 ملايين دينار

خبرني - أعلنت الشركة المتخصصة للتمويل الإسلامي، التابعة للشركة المتخصصة للتأجير التمويلي (عضو مجموعة بنك الإسكان)، عن حصولها على موافقة هيئة الأوراق المالية على إصدار صكوك تمويل إسلامي، بقيمة اسمية تبلغ 10 آلاف دينار للصك وبقيمة إجمالية تبلغ 10 ملايين دينار، وتسجيلها وطرحها للاكتتاب بصيغة المضاربة المطلقة.

وتعكس موافقة الهيئة على هذا الإصدار قدرة الشركة على استيفاء المتطلبات التنظيمية لإصدار أدوات التمويل الإسلامي، بالنظر إلى ما تستند إليه من أسس مؤسسية راسخة تنطلق منها في بناء حضورها، كما تشير إلى الثقة بمتانة مسارها وجاهزيتها لمواصلة النمو في السوق.

وتأتي هذه الخطوة ترجمة لتوجهات الشركة نحو النمو التدريجي المدروس، وتطبيقاً عملياً لاستراتيجيتها في تنويع مصادر التمويل، بما يتيح لها مواصلة توظيف مواردها للاستثمار في السوق بكفاءة، بما يتناسب مع خطط نموها وفق نهج متوازن ومستدام.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة ضمن إطار مسيرة الشركة، باعتبارها انتقالاً إلى مرحلة جديدة من تطوير أعمالها؛ حيث ستسهم في تعزيز قدرتها على تقديم حلول ومنتجات تمويلية إسلامية، لتلبي احتياجات العملاء، بما يشمل تمويل المركبات والعقارات والبضائع والسلع والمعدات، وغيرها من المنتجات التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وستوفر الشركة من خلال الصكوك التي ستصدرها وتطرحها للاكتتاب، أداة استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بعائد متوقع يبلغ 6%، ولمدة ثلاث سنوات، مع توزيع الأرباح كل ثلاثة أشهر، بما يتيح للمستثمرين الاستفادة من التوزيعات الدورية طوال مدة الصك. وقد بدأت فترة الاكتتاب بالصكوك من يوم الاثنين الموافق 28 أيلول 2026، لتنتهي مساء يوم الأحد الموافق 11 تشرين الأول 2026.

ويشار إلى أن الشركة المتخصصة للتمويل الإسلامي، قد باشرت أعمالها بداية السنة الحالية برأسمال يبلغ 30 مليون دينار، حيث تتميز أدواتها وحلولها بالجمع ما بين الابتكار والرقمنة لتخدم مختلف شرائح العملاء، وفقاً لنهج مبني على مبادئ الشفافية وكفاءة الخدمة ومواكب لتطورات الأسواق المالية والمصرفية، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من خدمات التمويل الإسلامي ودعم النمو الاقتصادي.