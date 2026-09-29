وائل صالح شقيرات رئيساً لمؤقتة غرفة تجارة الأردن

خبرني - نسب وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة بتشكيل لجان مؤقتة لإدارة شؤون الغرف التجارية في المملكة، تمهيداً لإجراء انتخاباتها، واختير وائل صالح شقيرات رئيساً للجنة المؤقتة لإدارة غرفة تجارة الأردن، في محطة جديدة تضاف إلى مسيرة رجل أعمال أردني له حضور في القطاع الاقتصادي والرياضي والعمل العام.

ويمتلك شقيرات خبرة طويلة في القطاع الخاص، ارتبط خلالها بالنشاط التجاري وإدارة الأعمال، ما منحه معرفة واسعة بطبيعة السوق والتحديات التي تواجه أصحاب الأعمال والتجار.

وفي المجال الرياضي، تولى شقيرات رئاسة نادي الحسين إربد في وقت سابق، وظل داعماً للنادي ومتابعاً لمسيرته، في وقت شهد فيه الحسين إربد خلال السنوات الثلاث الأخيرة حضوراً لافتاً على منصات التتويج وتحقيقاً لسلسلة من الإنجازات والبطولات، ليكرس مكانته بين أبرز أندية الكرة الأردنية. ويمتد حضوره الرياضي إلى مستوى كرة القدم الأردنية من خلال عضويته في الهيئة التنفيذية للاتحاد الأردني لكرة القدم، حيث يشارك في العمل الإداري للعبة، بالتزامن مع المرحلة المميزة التي تعيشها الكرة الأردنية، وما حققه المنتخب الوطني من إنجازات، أبرزها المنافسة على لقبي كأس آسيا وكأس العرب، والتأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى في تاريخ الكرة الأردنية.

وتأتي رئاسته للجنة المؤقتة لغرفة تجارة الأردن في مرحلة انتقالية تسبق الانتخابات، حيث تتمثل مهمتها في إدارة شؤون الغرفة والحفاظ على استمرارية عملها إلى حين انتخاب مجلس إدارة جديد.

وبهذه المهمة، يضيف شقيرات محطة جديدة إلى مسيرة جمعت بين الاقتصاد والرياضة والعمل العام، مستنداً إلى تجربة متنوعة في الإدارة والتعامل مع المؤسسات والقطاعات المختلفة.