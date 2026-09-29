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  • 4 وفيات ومئات الاصابات .. تفش واسع للحصبة في ولاية الأمريكية

4 وفيات ومئات الاصابات .. تفش واسع للحصبة في ولاية الأمريكية

  • 29 أيلول 2026
  • 17:02
4 وفيات ومئات الاصابات تفش واسع للحصبة في ولاية الأمريكية

خبرني - أعلنت السلطات الصحية في ولاية بنسلفانيا الأمريكية أن تفشي مرض الحصبة في الولاية أسفر عن وفاة أربعة أشخاص أنه جرى تسجيل أكثر من 900 إصابة مؤكدة في الولاية منذ بداية العام.

ووفقا لدائرة الصحة في الولاية، تم رصد 903 حالات مؤكدة موزعة على 39 مقاطعة من أصل 67 مقاطعة في بنسلفانيا، فيما احتاج 176 مريضا إلى دخول المستشفى لتلقي العلاج. كما سجلت 13 إصابة جديدة خلال الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر فقط، ما يشير إلى استمرار انتشار المرض.

وكانت السلطات قد أعلنت في أواخر أغسطس الماضي عن وفاة شخصين بسبب الحصبة، وهي أول وفيات مرتبطة بالمرض تسجل في الولاية منذ 35 عامًا.

واللافت في هذه الأرقام أن الغالبية العظمى من المصابين لم يتلقوا اللقاح المضاد للمرض، إذ لم يكن من بين أكثر من 900 مصاب سوى أربعة أشخاص فقط حاصلين على التطعيم.

ويأتي هذا التفشي في وقت تجدد فيه التحذيرات الصحية من أهمية التطعيم كأفضل وسيلة للوقاية من الحصبة والحد من انتشارها.

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