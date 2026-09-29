الريال الإيراني يهبط إلى مستوى قياسي جديد والدولار يتجاوز 2.5 مليون ريال

خبرني - هبط سعر صرف الريال الإيراني إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار في السوق الحرة اليوم الثلاثاء، حيث تجاوز سعر الدولار حاجز 2.5 مليون ريال.

يأتي ذلك في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة على إيران جراء الحرب والعقوبات والقيود المفروضة على صادراتها النفطية.

وأظهرت بيانات شبكة معلومات الذهب والعملات التابعة لاتحاد الذهب والعملات في طهران (TGJU) وصول سعر الدولار في السوق الحرة إلى نحو 2.53 مليون ريال، مسجلا مستوى تاريخيا جديدا.

وجاء الهبوط بعد سلسلة من التراجعات الحادة خلال الأيام الماضية. ووفق بيانات TGJU، بلغ سعر الدولار في نهاية تعاملات 22 سبتمبر نحو 2.332 مليون ريال، قبل أن يصل إلى 2.346 مليونا في 24 سبتمبر، و2.333 مليونا في 26 سبتمبر، ثم 2.35 مليونا في 27 سبتمبر، و2.448 مليون ريال في 28 سبتمبر. وبذلك ارتفع سعر الدولار في السوق الحرة بنحو 7.5% خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 28 سبتمبر.

وكان الدولار قد سجل، الاثنين، مستوى قياسيا عند نحو 2.45 مليون ريال، قبل أن يتجاوز عتبة 2.5 مليون ريال في اليوم التالي، وفق تقارير مالية وإعلامية تابعت حركة السوق.

ويأتي تراجع العملة الإيرانية في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطاً متزايدة على مواردها من النقد الأجنبي، وسط تراجع الإنتاج والقيود التجارية وصعوبات تحويل الأموال، فيما يؤدي انخفاض قيمة الريال إلى زيادة تكلفة المواد الخام والواردات والأدوية والمعدات الطبية والسلع الاستهلاكية، بما يفاقم الضغوط التضخمية على الأسر والشركات.