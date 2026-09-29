تركيا تحتجز رئيس لجنة الحكام و6 أعضاء للتحقيق في إجراءات التحكيم

قال وزير العدل التركي أكين غورلك، اليوم الثلاثاء، إن السلطات احتجزت رئيس لجنة الحكام المركزية في الاتحاد التركي لكرة القدم فرحات غوندوغدو و6 من أعضاء اللجنة، ضمن تحقيق في اتهامات بالتدخل في إجراءات مرتبطة بمنظومة التحكيم.
وأوضح غورلك أن التحقيق يشمل مزاعم تتعلق بتصنيف الحكام وتوزيع المهام عليهم، وآليات التقييم والتعيين، فضلا عن اختبارات قوانين التحكيم، في أحدث تحرك للسلطات ضمن ما وصفه الوزير بـ"الكفاح من أجل كرة قدم نظيفة".
وقال غورلك عبر منصة إكس "سنواصل بحزم كفاحنا من أجل كرة قدم نظيفة لإلقاء الضوء على الادعاءات التي تقوض الثقة في كرة القدم التركية".
وأضاف أن السلطات ستعمل على محاسبة المسؤولين عن أي مخالفات تثبتها التحقيقات، بما يضمن ارتباط كرة القدم بـ“الجهد والمنافسة والروح الرياضية التي تظهر على أرض الملعب”.
فحص سجلات الاتصالات والبيانات المالية
وبحسب وزير العدل التركي، استمع المحققون إلى أقوال مقدمي الشكاوى والشهود، وطلبوا تقارير من خبراء، كما فحصوا سجلات الاتصالات والبيانات المالية الواردة من هيئة التحقيق في الجرائم المالية التركية.
ولم يكشف غورلك عن طبيعة التدخلات المزعومة أو الوقائع المحددة التي يستند إليها التحقيق، كما لم يوضح ما إذا كانت الاتهامات مرتبطة بمباريات بعينها.
وأكد الوزير احتجاز غوندوغدو، الذي يرأس لجنة الحكام المركزية التابعة للاتحاد التركي لكرة القدم، إلى جانب 6 من أعضاء اللجنة، في وقت لا تزال فيه التحقيقات جارية بشأن المزاعم المطروحة.
ولم يرد ممثلو غوندوغدو، عبر لجنة الحكام، على طلب من وكالة رويترز للتعليق على القضية.
وتأتي التحقيقات في وقت تسعى فيه السلطات التركية إلى مواجهة أي ممارسات قالت إنها قد تؤثر في الثقة بكرة القدم المحلية، بينما لم تصدر بعد نتائج قضائية تثبت الاتهامات المنسوبة إلى المحتجزين.