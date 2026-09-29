تركيا تحتجز رئيس لجنة الحكام و6 أعضاء للتحقيق في إجراءات التحكيم

قال وزير العدل التركي أكين غورلك، اليوم الثلاثاء، إن السلطات احتجزت رئيس لجنة الحكام المركزية في الاتحاد التركي لكرة القدم فرحات غوندوغدو و6 من أعضاء اللجنة، ضمن تحقيق في اتهامات بالتدخل في إجراءات مرتبطة بمنظومة التحكيم.

وأوضح غورلك أن التحقيق يشمل مزاعم تتعلق بتصنيف الحكام وتوزيع المهام عليهم، وآليات التقييم والتعيين، فضلا عن اختبارات قوانين التحكيم، في أحدث تحرك للسلطات ضمن ما وصفه الوزير بـ"الكفاح من أجل كرة قدم نظيفة".