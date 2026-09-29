إغلاق نفق الدوار السادس من مساء اليوم

خبرني - أعلنت أمانة عمان الكبرى عن إغلاق نفق الدوار السادس أمام حركة السير القادم من منطقة أم أذينة عبر شارع الملك فيصل باتجاه شارع الأميرة علياء، وذلك اعتباراً من مساء اليوم، لتنفيذ أعمال إعادة تأهيل الإنارة الداخلية للنفق.

وأوضحت الأمانة أن الإغلاق يأتي لغايات تنفيذ أعمال الصيانة وإعادة تأهيل منظومة الإنارة الداخلية، بما يسهم في تحسين مستوى الإنارة وتعزيز السلامة المرورية داخل النفق.

ودعت أمانة عمان، من خلال دائرة عمليات المرور، إلى توخي الحيطة والحذر، والالتزام بتوجيهات كوادرها وكوادر إدارة السير العاملة في الموقع، واتباع المسارات والطرق البديلة خلال فترة تنفيذ الأعمال.