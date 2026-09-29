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وزارة الأوقاف : اللص ليس من كوادرنا

  • 29 أيلول 2026
  • 16:24
وزارة الأوقاف اللص ليس من كوادرنا

خبرني  - نفت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية صلتها بالشخص المذكور في خبر متداول حول حادثة سرقة جنوبي العاصمة عمان، مؤكدة أنه لا ينتمي إلى كوادرها ولا يعمل إمامًا لديها.

ودعت الوزارة، في بيان لها، إلى ضرورة تحري الدقة ونقل الأخبار من مصادرها الرسمية قبل تداولها.

وافادت تقارير بان مدعي عام جنوب عمان يواصل التحقيق مع شخص متهم بسرقة مبلغ 350 الف دينار من منزل والده في جنوب عمان بطريقة دراماتيكية.

وبينت مصادر مطلعة أن المتهمين بهذه القضية الى جانب الرجل هم زوجته بالإضافة الى شخصين اخرين، اشتركوا بعملية السرقة وفق التحقيقات الجارية.
 
وكانت إدارة البحث الجنائي قد تمكنت من القبض على مرتكبي الجريمة وضبط المبالغ المسروقة في ذات اليوم الذي ارتكبت فيه السرقة وإعادة المسروقات الى صاحبها.

وقالت مصادر مطلعة إن المتهم الذي يعمل إمام مسجد استغل خلافا عائليا بينه وبين أبويه وطلب من شقيقته دعوة أبويه لتناول طعام الغداء في منزلها من أجل إنهاء الخلافات بينهم، وأثناء وجود الوالدين في منزل ابنتهما حضر المتهم الى منزل شقيقته، في الوقت ذاته أبلغ زوجته وشخصين اخرين بان منزل أبويه أصبح خاليا، حيث توجهت زوجته الى المنزل برفقة الشخصين وتمكنوا من سرقة مبلغ 75 الف دينار بالإضافة الى 3 كيلو غرام من الذهب.

وبعد ارتكاب السرقة حضر احد أشقاء المتهم الى منزل والده ليجد الباب الرئيسي مخلوعا وقد تعرض المنزل للسرقة حيث تم ابلاغ البحث الجنائي الذي استطاع القبض على المتهمين بوقت قياسي وضبط المسروقات.

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