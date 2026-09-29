اختتام المشروع التدريبي لهواة التصوير «أردننا في عيوننا» في جرش

خبرني - غدير شهاب

اختتمت مساء اليوم الاثنين في مركز جرش الثقافي فعاليات المشروع التدريبي لهواة التصوير "اردننا في عيوننا"، والذي اقيم في مديرية ثقافة جرش بمشاركة مجموعة من هواة التصوير.

وشهد اللقاء الختامي عرض مجموعة من الصور التي قدمها المشاركون والتي جاءت نتاجا للجولات والايام التدريبية التي نفذوها خلال فترة الدورة، حيث جرى مناقشة الاعمال والتعليق عليها وتسليط الضوء على نقاط القوة والجوانب التي تحتاج الى مزيد من التطوير، بهدف تعزيز مهارات المشاركين والارتقاء بمستواهم في مجال التصوير.

واشاد مدير مديرية ثقافة جرش الدكتور عقلة القادري بالمستوى الذي ظهر به المشاركون، وبحالة الالتزام والانضباط التي رافقتهم طوال ايام الدورة، متمنيا لهم الاستمرار في تطوير مهاراتهم وتوجيه عدساتهم نحو توثيق السردية الاردنية وابراز ما يتميز به الاردن من مواقع تاريخية وتراثية وطبيعية.

من جهته، اكد المدرب المصور سامي الزعبي اهمية الصورة في توثيق الذاكرة الاردنية، ونقل تاريخ الاردن وهويته الى الاجيال القادمة، مشيرا الى ان توثيق السردية الاردنية مسؤولية مهمة تقع على عاتق كل مصور، لما للصورة من دور في حفظ تفاصيل المكان والهوية والذاكرة.

وعبر الزعبي عن فخره بمخرجات الدورة وبما قدمه المشاركون من صور واعمال عكست ما اكتسبوه من مهارات وخبرات خلال فترة التدريب، مؤكدا اهمية الاستمرار في التعلم والتطوير وتوجيه عدساتهم لتوثيق جمال الاردن وقصصه وتفاصيله.

وأكد الزعبي انه سيتم قريبا الاعلان عن تفاصيل المحطه التالية والتي ستكون في محافظة البلقاء.