اختتام الدور الأول لبطولة المراكز الشبابية لخماسيات كرة القدم 2026 في جرش

خبرني - ​ اختتمت، أمس الاثنين، منافسات الدور الأول من بطولة المراكز الشبابية لخماسيات كرة القدم لعام 2026 في محافظة جرش بِلِوَائَيها (قصبة جرش والمعراض )، والتي تنظمها وزارة الشباب في جميع محافظات المملكة تحت شعار «رياضة تجمعنا.. وتطوع يصنع أثراً» بمشاركة ٣٢ فريقاً.

​وتهدف البطولة، انسجاماً مع الرؤية الاستراتيجية لوزارة الشباب، إلى تعزيز مشاركة الشباب في الأنشطة الرياضية، واكتشاف المواهب والطاقات الكامنة لديهم، وترسيخ قيم العمل الجماعي، والانضباط، والتنافس الشريف.

كما تسعى إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي، وربط الرياضة بالمبادرات الإيجابية التي تخدم المجتمع المحلي.

​وأسفرت نتائج المنافسات في لواء القصبة عن تتويج فريق "الشباب جرش " بطلاً للواء، حيث تسلّم الكأس والميداليات الذهبية.

​أما في منافسات لواء المعراض فقد تُوّج فريق "الشباب ساكب" بلقب البطولة محرزاً الكأس والميداليات الذهبية.

​وتستعد الفرق الفائزة والمتأهلة عن الدور الأول لخوض غمار منافسات الدور الثاني على مستوى محافظة العقبة، والتي ستقام يوم غدا الاربعاء ، لتحديد هوية بطل المحافظة الذي سيمثلها في الاستحقاقات القادمة للبطولة.