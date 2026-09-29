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الملك يتابع عمل الحكومة في قطاع الغاز وخطط تطويره بما يدعم أمن الطاقة

  • 29 أيلول 2026
  • 16:05
الملك يتابع عمل الحكومة في قطاع الغاز وخطط تطويره بما يدعم أمن الطاقة

خبرني - ترأس الملك عبدﷲ الثاني، الثلاثاء، اجتماعا في قصر الحسينية لمتابعة عمل الحكومة في قطاع الغاز وخطط تطويره، بما يدعم أمن الطاقة ويرفع تنافسية الاقتصاد الوطني.

واطلع الملك، خلال الاجتماع الذي حضره الأمير فيصل بن الحسين، رئيس مجلس السياسات الوطني، ورئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وعدد من المسؤولين المعنيين، على سير العمل في تنفيذ خطة تطوير حقل الريشة وزيادة إنتاجيته، ومستجدات ربطه بخط الغاز العربي لتعزيز إمدادات الغاز ودعم احتياجات قطاع الطاقة.

واستمع الملك إلى شرح قدمه وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة حول الخطة الشاملة لقطاع الغاز، وتطورات سوق الغاز الأردني، وخطط استيراد الغاز وتصديره، ومشروع توزيع الغاز الطبيعي في عمان والزرقاء، بما يسهم في توسيع استخدامه محليا.

وحضر الاجتماع مدير مكتب الملك، علاء البطاينة، ونائب رئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، ووزير الاستثمار طارق أبو غزالة.

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