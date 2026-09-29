الملك يؤكد استمرار الأردن في الحفاظ على الوجود المسيحي في المنطقة

خبرني - استقبل الملك عبدﷲ الثاني، الثلاثاء، غبطة بطريرك بلغاريا ومتروبوليت صوفيا، كيريوس كيريوس دانييل في قصر الحسينية.

وأكد الملك، بحضور الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي للملك، استمرار الأردن في الحفاظ على الوجود المسيحي في المنطقة.

وشدد الملك على أن المملكة تواصل دورها التاريخي والقانوني في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس ومواجهة التصعيد المستمر ضد هذه المقدسات، وذلك انطلاقا من الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.

ودعا الملك غبطة البطريرك إلى المشاركة في إحياء ذكرى الألفية الثانية على معمودية السيد المسيح عام 2030 بالأردن، لافتا إلى ما تمثله هذه المناسبة من فرصة للتأكيد على الأهمية التاريخية والدينية لموقع عمّاد السيد المسيح (المغطس) ومواقع السياحة الدينية الأخرى في الأردن.

بدوره، ثمن غبطة بطريرك بلغاريا البطريرك دانيال رعاية جلالة الملك للأماكن المقدسة المسيحية وجهوده للحفاظ على الوجود المسيحي بالمنطقة، معربا عن شكره لحفاوة ترحيب الأردن بالزائرين المسيحيين من مختلف دول العالم للأماكن المقدسة المسيحية المحفوظة ليس فقط للأردن بل لقيمتها العالمية، ومشيدا بدور المملكة كنموذج للسلام وللتعايش والوئام بين الأديان.

وحضر اللقاء مدير مكتب الملك، علاء البطاينة، وبطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، ورئيس مجلس رؤساء الكنائس في الأردن المطران خريستوفوروس عطا ﷲ، والوفد المرافق للضيف.