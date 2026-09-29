مروان جمعة ينجو من تداعيات أزمة بث مباراة الأردن وسورية

خبرني - نجا نائب رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم مروان جمعة من تداعيات أزمة البث التلفزيوني لمباراة المنتخب الوطني أمام نظيره السوري، في وقت قرر فيه مجلس إدارة الاتحاد قبول استقالة الأمين العام سمر نصار، وتكليف فرح البدارنة بمهام الأمين العام بالإنابة.

وكان الإعلامي الرياضي لطفي الزعبي قد طالب نصار وجمعة بتقديم استقالتيهما على خلفية المستوى الذي ظهر به بث مباراة الأردن وسورية، واصفاً ما حدث بأنه "فضيحة كروية" وامتحان لإدارة الاتحاد.

وقال الزعبي إن ما جرى خلال المباراة يمس سمعة الأردن، داعياً إلى التركيز على الجهة التي اتخذت قرار استقطاب الشركة المسؤولة، بدلاً من حصر القضية في المشكلات التقنية.

كما اعتبر أن البيان الصادر عن الاتحاد الأردني لكرة القدم بشأن الواقعة "غير مقبول" ولا ينهي تداعياتها، مطالباً الاتحاد والتلفزيون الأردني بنشر جميع الرسائل والتعاقدات المتعلقة بالمباراة للتحقق من تواريخها.

وفي أعقاب الأزمة، قرر مجلس إدارة الاتحاد الأردني لكرة القدم قبول استقالة نصار، موجهاً لها الشكر والتقدير على جهودها وإسهاماتها خلال فترة عملها، فيما لم يتضمن القرار المعلن أي إجراء يتعلق بنائب رئيس الاتحاد مروان جمعة.

وقرر المجلس تكليف فرح البدارنة بمهام الأمين العام للاتحاد بالإنابة، بهدف ضمان استمرارية العمل المؤسسي ومواصلة تنفيذ خطط الاتحاد وبرامجه الاستراتيجية.

وتتمتع البدارنة بخبرة تزيد على 15 عاماً في الإدارة والحوكمة الرياضية وتطوير الأعمال وتنظيم البطولات الدولية، وتشغل منصب مديرة تطوير الأعمال في الاتحاد الأردني لكرة القدم، الذي انضمت إليه عام 2011، إلى جانب منصب مديرة العلاقات الدولية في اتحاد غرب آسيا لكرة القدم.

وسبق للبدارنة إدارة مسابقات كأس العالم للسيدات تحت 17 عاماً - الأردن 2016، وتولي الرئاسة التنفيذية للجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا للسيدات - الأردن 2018، كما كانت عضوة في لجنة كرة القدم النسائية بالاتحاد الآسيوي، ولاعبة سابقة في المنتخب الوطني الأردني للسيدات، وتحمل درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من الجامعة الأردنية عام 2010