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الاتحاد الأردني: يزن النعيمات قد يبدأ تدريباته على أرض الملعب الأسبوع الحالي  

  • 29 أيلول 2026
  • 15:30
الاتحاد الأردني يزن النعيمات قد يبدأ تدريباته على أرض الملعب الأسبوع الحالي  

خبرني - قال نائب رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم مروان جمعة، الثلاثاء، إن مهاجم المنتخب الوطني يزن النعيمات قد يبدأ التدريبات على أرض الملعب مع ناديه (شباب الأهلي الإماراتي) هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل.

وأضاف جمعة خلال تصريحات على هامش اجتماع لاتحاد كرة القدم، أن النعيمات، مع نهاية تشرين الأول، من المتوقع أن يكون قد بدأ التدريبات مع زملائه وخاض تدريجيا احتكاكا في اللعب، مشيرا إلى أن الاتحاد والطبيب المعالج يتابعان حالته بشكل مستمر، بهدف أن يكون جاهزا للمشاركة مع المنتخب في كأس آسيا.

وفيما يتعلق بكأس آسيا، قال جمعة إن سقف التوقعات ارتفع، لكنه دعا إلى الواقعية، مشيرا إلى قوة المنتخبات الآسيوية، ومنها اليابان وكوريا وإيران والسعودية، ومؤكدا أن المنتخب الوطني سينافس في البطولة.

وأضاف أن عدم وصول المنتخب إلى الدور الثاني، أو حتى الوصول إلى مباراة نهائية وعدم الفوز بها، لا يعني بالضرورة أن ذلك "إخفاق"، داعيا إلى دعم المنتخب مع ارتفاع سقف التوقعات.

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