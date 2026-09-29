3 أندية تملك مفتاح رحيله.. بند استثنائي في عقد فابريغاس مع كومو

خبرني - كشفت تقارير صحفية عن وجود بند خاص في عقد الإسباني سيسك فابريغاس، مدرب كومو الإيطالي، يتيح له الرحيل عن ناديه بشروط ميسرة إذا تلقى عرضا لتدريب أحد أنديته السابقة، برشلونة أو أرسنال أو تشيلسي.

وذكرت صحيفة "سبورت" (Sport) الإسبانية أن عقد فابريغاس يتضمن شرطا يسمح للأندية الثلاثة بالتعاقد معه مستقبلا مقابل مبلغ رمزي، من دون الدخول في مفاوضات طويلة مع إدارة كومو بشأن تعويض فسخ العقد.

ويتوافق ذلك مع معلومات نقلها الصحفي الإيطالي المتخصص في سوق الانتقالات جيانلوكا دي مارزيو، الذي أكد وجود بند خروج خاص في عقد المدرب الإسباني لصالح برشلونة وأرسنال وتشيلسي، موضحا أن تلك الأندية تستطيع التعاقد معه مقابل مبلغ ثابت جرى الاتفاق عليه مسبقا. ولم يكشف دي مارزيو قيمة المبلغ.

ويرتبط اختيار الأندية الثلاثة بمسيرة فابريغاس لاعبا، إذ تدرج في أكاديمية برشلونة قبل انتقاله إلى أرسنال عام 2003، وقضى 8 سنوات مع النادي اللندني قبل العودة إلى برشلونة في عام 2011، ثم انتقل إلى تشيلسي عام 2014.

فابريغاس ينتظر الخطوة المناسبة

وقال دي مارزيو إن فابريغاس لا يبدو متعجلا لمغادرة كومو، رغم اهتمام عدد من الأندية الأوروبية به، مشيرا إلى أن المدرب الإسباني يرى مستقبله في أحد أندية الصف الأول.

وأضاف أن فابريغاس رفض سابقا فرصا للانتقال إلى أندية بينها إنتر ميلان وروما وباير ليفركوزن، مفضلا الاستمرار في المشروع الذي يقوده مع كومو وانتظار العرض الذي يراه مناسبا لمسيرته.

وكان كومو قد أعلن في يوليو/تموز 2024 تعيين فابريغاس مدربا للفريق بعقد يمتد 4 سنوات، بعد عمله مدربا مؤقتا ومساعدا ضمن الجهاز الفني الذي أعاد النادي إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

ومنذ توليه المسؤولية، واصل المدرب الإسباني الصعود مع الفريق، وقاده الموسم الماضي إلى المركز الرابع في الدوري الإيطالي والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي، ليخوض كومو الموسم الحالي أول مشاركة له في البطولة القارية الكبرى.

ويعزز هذا التطور مكانة فابريغاس بين المدربين الشباب في أوروبا، بعد أن تحول خلال سنوات قليلة من إنهاء مسيرته لاعبا مع كومو إلى قيادة الفريق في دوري أبطال أوروبا.

ويمنح البند الخاص في عقده برشلونة وأرسنال وتشيلسي أفضلية واضحة إذا قرر أحدها التحرك مستقبلا للتعاقد معه، إذ سيكون بإمكان النادي المعني تفعيل الشرط المتفق عليه بدلا من التفاوض مباشرة مع كومو على قيمة التعويض.