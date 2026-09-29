أورنج الأردن تدعم مهارات الشباب القيادية عبر رعاية ثلاث مؤتمرات لنموذج الأمم المتحدة

خبرني - قدّمت أورنج الأردن رعايتها لثلاثة مؤتمرات لنموذج الأمم المتحدة (MUN)، نظمتها كل من جامعة الحسين التقنية، والجامعة الألمانية الأردنية، والأكاديمية الدولية – عمّان، خلال شهر أيلول 2026، في إطار التزام الشركة الراسخ بتمكين الشابات والشباب، وتعزيز دورهم في بناء المستقبل، وإحداث أثر إيجابي على المجتمع.

وشهدت المؤتمرات مشاركة لافتة لحوالي 750 شابةً وشاباً في بيئة تفاعلية تحاكي جلسات الأمم المتحدة عبر حلقات النقاش والتشبيك. وتولى المشاركون أدواراً متنوعة شملت المندوبين، والموظفين، والفرق الإعلامية والأمنية، والقضاة، ورؤساء اللجان، وأعضاء الفريق المنظم، بما أتاح لهم منصة متكاملة تجمع بين التفاعل والمشاركة، وتثري مهارات التواصل والعمل الجماعي والتفكير النقدي.

وأكدت أورنج الأردن أن دورها كراعي الاتصالات لنموذج الأمم المتحدة يعكس مكانتها كالمزوّد الرقمي الرائد والمسؤول وشريك موثوق في المملكة، ويجسد إيمانها بأهمية إتاحة المساحات التي تبرز الطاقات الإبداعية للشباب، وتحفزهم على التعبير عن أفكارهم، وتوسيع مداركهم وآفاقهم، لما توفره هذه المؤتمرات من تجربة ثرية تسهم في تنمية مهاراتهم الحوارية والفكرية، وتعزيز وعيهم بالقضايا العالمية، بما يرسخ ثقتهم بإمكاناتهم وقدرتهم على المشاركة وصناعة القرارات.

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