كم يدوم النيتروجين داخل إطارات سيارتك؟.. الإجابة تفاجئك

خبرني - انتشرت خلال السنوات الأخيرة فكرة ملء إطارات السيارات بالنيتروجين بدلًا من الهواء، وسط وعود بالحفاظ على ضغط الإطارات وإطالة عمرها وتحسين كفاءة استهلاك الوقود، لكن هل يبقى النيتروجين فعلًا لفترة أطول؟.

الحقيقة أن النيتروجين يتسرب من الإطار أيضًا، لكنه يفقد الضغط بوتيرة أبطأ من الهواء العادي، لأن جزيئاته أكبر، ما يجعل مرورها عبر المسام الدقيقة في المطاط أكثر صعوبة.

وفي اختبار أجرته تقارير المستهلك ، جرى ملء إطارات بالهواء العادي وأخرى بنيتروجين نقيته 95% عند ضغط 30 رطلًا لكل بوصة مربعة، ثم تركت في الخارج لمدة عام.

بعد 12 شهرًا، فقدت إطارات الهواء 3.5 أرطال/بوصة مربعة، مقابل 2.2 رطل فقط لإطارات النيتروجين، أي فارق قدره 1.3 رطل خلال عام.

كما وجدت دراسة من جامعة كليمسون أن إطارات النيتروجين تحافظ على ضغطها بنسبة أفضل بنحو 35 إلى 55% مقارنة بالهواء في ظروف درجة حرارة الغرفة.

تسرب بسيط

في الاستخدام اليومي، لا يعتمد فقدان الضغط على نوع الغاز وحده، إذ يمكن لتسرب بسيط حول الصمام أو العجلة أن يخفض الضغط بسرعة، كما أن غطاء الصمام المفقود قد يزيد احتمالات فقدانه.

وتؤثر الحرارة أيضًا في الضغط، إذ أن ارتفاع درجة الحرارة يزيد ضغط الغاز داخل الإطار، وقد يسرّع تسربه عبر المطاط، خصوصًا في الأجواء الحارة أو خلال الرحلات الطويلة.

سؤال مهم

والسؤال الذي يخطر ببال السائقين هو : "هل يمكن إضافة الهواء إلى إطار مملوء بالنيتروجين؟، الإجابة : نعم، فالهواء نفسه يحتوي على نحو 78% من النيتروجين، بينما تحتوي تعبئة الإطارات بالنيتروجين عادةً على تركيز أعلى يبلغ نحو 90–95%

لذلك، إضافة الهواء إلى إطار مملوء بالنيتروجين لا تسبب مشكلة، وإنما تخفض تركيز النيتروجين داخله.

فقدان الضغط

لا توجد مدة ثابتة يمكن القول بعدها إن النيتروجين «ينفد» من الإطار، لأن معدل فقدان الضغط يتأثر بدرجة الحرارة، وحالة الإطار، والصمام، وظروف القيادة.

ولهذا يُنصح بفحص ضغط الإطارات مرة واحدة على الأقل شهريًا، ويفضل عندما تكون الإطارات باردة. فالحفاظ على الضغط الصحيح يساعد على إطالة عمر الإطارات، وتحسين كفاءة استهلاك الوقود، وتقليل مسافة الكبح وتعزيز السلامة.

وقد يمنح النيتروجين ميزة في الحفاظ على الضغط، لكنه ليس بديلًا عن الفحص المنتظم، كما أن تكلفته وتوافره المحدود يجعلان الهواء العادي خيارًا عمليًا لكثير من السائقين.