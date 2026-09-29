مصر.. الذكاء الاصطناعي يورط شابا مع الشرطة

خبرني - كشفت الأجهزة الأمنية المصرية ملابسات قيام صاحب حساب بنشر صور له منتحلا صفة ضابط شرطة.

وبالفحص والتحريات، تمكنت السلطات من تحديد هوية القائم على إدارة الحساب المشار إليه وضبطه، حيث تبين أنه يعمل فرد أمن إداري ومقيم بمحافظة المنيا. وعُثر بحوزته على هاتف محمول يتضمن دلائل تؤكد نشاطه.

وبمواجهة المتهم، أقر بقيامه بفبركة وتعديل الصور باستخدام تقنيات "الذكاء الاصطناعي"، ونشرها عبر المنصات الرقمية بقصد اللهو وجذب المتابعين لتحقيق نسب مشاهدات عالية.

هذا وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.