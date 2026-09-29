خبرني - قرر مجلس إدارة الاتحاد الأردني لكرة القدم، برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين، قبول استقالة الأمين العام سمر نصار، وتكليف فرح البدارنة بمهام الأمين العام للاتحاد بالإنابة.

من هي فرح بدارنة؟

تعد فرح بدارنة من الأسماء التي جمعت بين ممارسة كرة القدم النسوية والعمل الإداري في الاتحاد الأردني لكرة القدم، إذ سبق أن مثلت المنتخب الوطني للسيدات كلاعبة، قبل أن تنتقل إلى العمل الإداري في الاتحاد.

وبحسب أرشيف الاتحاد الأردني لكرة القدم، لعبت بدارنة 25 مباراة دولية معتمدة لدى سجلات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، سجلت خلالها هدفا واحدا، وشاركت في 22 مباراة أساسيا و3 مباريات كبديلة. وحقق المنتخب خلال المباريات التي شاركت فيها 13 فوزا، مقابل 4 تعادلات و8 خسائر.

وشاركت بدارنة مع المنتخب الوطني في عدد من الاستحقاقات، من بينها تصفيات كأس آسيا للسيدات، حيث ظهرت ضمن تشكيلة المنتخب في مواجهة الأردن والمالديف عام 2009، والتي انتهت بفوز النشميات 9-0.

كما كانت ضمن قائمة المنتخب الوطني للسيدات التي شاركت في دورة الألعاب الآسيوية عام 2010، والتي واجه خلالها المنتخب الأردني نظيره الصيني.

وبعد مسيرتها كلاعبة، انتقلت بدارنة إلى العمل الإداري، حيث تولت في الاتحاد الأردني لكرة القدم مهام مرتبطة بالمشاريع وتطوير الأعمال، وبرز اسمها كذلك في التحضيرات لاستضافة الأردن نهائيات كأس آسيا للسيدات 2018، إذ عملت مديرة للبطولة وقدمت أمام الهيئة التنفيذية للاتحاد عرضا حول التحضيرات ومتطلبات التنظيم.

وفي عام 2021، أشارت تقارير صحفية إلى عودتها للعمل في الاتحاد الأردني لكرة القدم مديرة للمشاريع، للاستفادة من خبرتها في مجالات المشاريع والاستثمار والعمل التنظيمي.

كما ظهرت لاحقا في مواقع إدارية مرتبطة بتطوير كرة القدم، إذ وصفتها مصادر صحفية بأنها من الكفاءات التي جمعت بين الخبرة كلاعبة والخبرة الإدارية في قطاع كرة القدم. وفي عام 2026، ظهرت باسم فرح بدارنة بصفتها مديرة العلاقات الدولية في الاتحاد الأردني لكرة القدم خلال اجتماعات مرتبطة بعمل الاتحاد، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية.

وتشكل مسيرة فرح بدارنة نموذجا للانتقال من الممارسة داخل الملعب إلى العمل الإداري في منظومة كرة القدم، بعد مشاركتها مع المنتخب الوطني للسيدات ثم توليها أدوارا إدارية وتنظيمية في الاتحاد الأردني لكرة القدم.

أبرز المعلومات :

الاسم: فرح بدارنة

المجال: كرة القدم النسوية والعمل الإداري الرياضي

المركز كلاعبة: مدافع

تاريخ الميلاد: 8 تشرين الثاني 1987

المباريات الدولية: 25 مباراة معتمدة لدى فيفا

الأهداف الدولية: هدف واحد

أول مباراة دولية: أمام إيران، 12 آب 2007

آخر مباراة دولية: أمام إيران، 10 تشرين الأول 2011

من أبرز أدوارها الإدارية: مديرة بطولة كأس آسيا للسيدات 2018، ومديرة للمشاريع في الاتحاد، وظهرت في 2026 بصفتها مديرة العلاقات الدولية في الاتحاد الأردني لكرة القدم.