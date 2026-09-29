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رسميا .. قبول استقالة نصار.. والبدارنة أميناً عاماً للاتحاد بالإنابة

  • 29 أيلول 2026
  • 14:42
رسميا قبول استقالة نصار والبدارنة أميناً عاماً للاتحاد بالإنابة
فرح البدارنة

خبرني  - قرر مجلس إدارة الاتحاد الأردني لكرة القدم، برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين، قبول استقالة الأمين العام سمر نصار، موجهاً لها الشكر والتقدير على ما قدمته من جهود خلال فترة عملها في الاتحاد، وإسهاماتها في خدمة وتطوير منظومة كرة القدم الأردنية والإنجازات على كافة الأصعدة.

كما قرر المجلس تكليف فرح البدارنة بمهام الأمين العام للاتحاد بالإنابة، في إطار الحرص على استمرارية العمل المؤسسي، ومواصلة تنفيذ خطط الاتحاد وبرامجه الاستراتيجية وفق الأهداف المعتمدة.

تتمتع البدارنة بخبرة تزيد على 15 عاماً في الإدارة والحوكمة الرياضية وتطوير الأعمال وتنظيم البطولات الدولية، وتشغل حالياً منصب مديرة تطوير الأعمال في الاتحاد الأردني لكرة القدم، الذي انضمت إليه عام 2011، إلى جانب شغلها منصب مديرة العلاقات الدولية في اتحاد غرب آسيا لكرة القدم.

وسبق لها إدارة مسابقات كأس العالم للسيدات ت 17 عاماً – الأردن 2016، والرئاسة التنفيذية للجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا للسيدات – الأردن 2018، كما كانت عضوة في لجنة كرة القدم النسائية بالاتحاد الآسيوي، ولاعبة سابقة في المنتخب الوطني الأردني للسيدات وتحمل درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من الجامعة الأردنية عام 2010.

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