دار المشورة للمحاماة تهنئ محمد أبو عودة بتعيينه رئيساً لمجلس إدارة غرفة تجارة عمّان

خبرني - تقدمت شركة دار المشورة لأعمال المحاماة، ممثلة بالمحامي زياد الشواربة ومشاركوه، بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى سعادة السيد محمد أبو عودة، بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس إدارة غرفة تجارة عمّان.

وأعربت الشركة عن اعتزازها بهذه المناسبة، متمنيةً لأبو عودة التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، وأن يوفقه الله ويسدد خطاه في خدمة القطاع التجاري والاقتصادي، والمساهمة في دعم مسيرة التنمية وخدمة الوطن.

وأكدت دار المشورة لأعمال المحاماة ثقتها بقدرة أبو عودة على تحمل المسؤولية ومواصلة العمل بما يخدم مصالح القطاع التجاري، في ظل ما تتطلبه المرحلة المقبلة من جهود لتعزيز بيئة الأعمال ودعم الحركة الاقتصادية.

واختتمت الشركة تهنئتها، متمنيةً لسعادة السيد محمد أبو عودة دوام التوفيق والسداد، ومزيداً من النجاح والإنجاز في مسيرته العملية، لما فيه خير الوطن والمواطن.