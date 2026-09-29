الاستيطان يتسارع في الضفة.. كيف ظهرت 3 مستوطنات جديدة؟

خبرني - أظهرت صور أقمار اصطناعية توسعة وتشييد 3 مستوطنات إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، ضمن مستوطنات حصلت في فبراير/شباط وأبريل/نيسان 2026 على مصادقة من الحكومة الإسرائيلية.

وتُظهر مقارنة الصور الملتقطة بين أبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول 2026 تشييد المستوطنتين "غاد ناثان" و"مكداة" الواقعتين جنوب وجنوب شرق مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

ومستوطنة "غاد ناثان" تقع ضمن ما يسمى "مجلس غوش عتصيون الإقليمي"، وستكون هذه المستوطنة الأبعد جنوبا ضمن نطاق المجلس الإقليمي، كما ستشكل جزءا من توسع المجلس باتجاه مدينة الخليل.