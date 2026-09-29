*
الثلاثاء: 29 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

روبيو: حادث قاعدة فيرفورد الأمريكية في بريطانيا (خطير للغاية)

  • 29 أيلول 2026
  • 14:32
روبيو حادث قاعدة فيرفورد الأمريكية في بريطانيا خطير للغاية

خبرني - قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في تعليقه على حادث قاعدة فيرفورد الأمريكية في بريطانيا إنه "خطير للغاية"، وتقف خلفه أياد أجنبية.

وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، أعرب روبيو عن شكره للسلطات في المملكة المتحدة على تعاونها الكبير، لافتا إلى أن الكثير من الناس منزعجون من الأخبار التي تفيد بإطلاق سراح بعض المتهمين بكفالة بينما يتم التحقيق مع البعض الآخر.

وختم روبيو بالقول إن هناك الكثير من الأخبار التي ستظهر حول هذا الأمر في الأيام المقبلة، لكن ما يمكنه قوله الآن محدود للغاية، وأن هذا الحادث "خطير للغاية" وتم الرد عليه بشكل مناسب.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

بريطانيا تجمد أكثر من 80 ترخيصا لتصدير أسلحة إلى إسرائيل
بريطانيا تجمد أكثر من 80 ترخيصا لتصدير أسلحة إلى إسرائيل
  • 2026-09-29 15:07
50 قتيلا في قصف على سوق بمنطقة يقطنها الروهينغا غربي ميانمار
50 قتيلا في قصف على سوق بمنطقة يقطنها الروهينغا غربي ميانمار
  • 2026-09-29 14:39
540 ألف مرحّل منذ بدء ولاية ترامب الثانية .. تصاعد الاعتقالات يمزق العائلات بأمريكا
540 ألف مرحّل منذ بدء ولاية ترامب الثانية .. تصاعد الاعتقالات يمزق العائلات ب...
  • 2026-09-29 14:17
الصحة العالمية: آلاف الإصابات وعشرات الوفيات بالكوليرا والحصبة بين نازحي اليمن
الصحة العالمية: آلاف الإصابات وعشرات الوفيات بالكوليرا والحصبة بين نازحي اليمن
  • 2026-09-29 14:12
اختراق للبنتاغون يطال بيانات 3 ملايين عسكري
اختراق للبنتاغون يطال بيانات 3 ملايين عسكري
  • 2026-09-29 09:39
حاملة الطائرات الأميركية (ثيودور روزفلت) تتوجه إلى الشرق الأوسط
حاملة الطائرات الأميركية (ثيودور روزفلت) تتوجه إلى الشرق الأوسط
  • 2026-09-29 09:38