روبيو: حادث قاعدة فيرفورد الأمريكية في بريطانيا (خطير للغاية)

خبرني - قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في تعليقه على حادث قاعدة فيرفورد الأمريكية في بريطانيا إنه "خطير للغاية"، وتقف خلفه أياد أجنبية.

وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، أعرب روبيو عن شكره للسلطات في المملكة المتحدة على تعاونها الكبير، لافتا إلى أن الكثير من الناس منزعجون من الأخبار التي تفيد بإطلاق سراح بعض المتهمين بكفالة بينما يتم التحقيق مع البعض الآخر.

وختم روبيو بالقول إن هناك الكثير من الأخبار التي ستظهر حول هذا الأمر في الأيام المقبلة، لكن ما يمكنه قوله الآن محدود للغاية، وأن هذا الحادث "خطير للغاية" وتم الرد عليه بشكل مناسب.