حسين عشيش يحرز برونزية الملاكمة في آسياد ناغويا 2026

خبرني - حقق لاعب المنتخب الوطني للملاكمة، حسين عشيش، اليوم الثلاثاء، الميدالية البرونزية ضمن منافسات النسخة العشرين من دورة الألعاب الآسيوية، المقامة في مدينة ناغويا اليابانية.

وخاض حسين عشيش، مساء اليوم بتوقيت اليابان، نزال الدور نصف النهائي لمنافسات وزن 80 كغم، والذي خسره أمام لاعب كوريا الجنوبية كيم مين سونغ، ليختتم مشاركته في الدورة بالميدالية البرونزية.

وكان عشيش قد تأهل إلى الدور نصف النهائي بعد تحقيقه فوزين متتاليين، الأول على لاعب قيرغيزستان أوموربيك بيكجيغيت أولو، والثاني على اللاعب الصيني وانغ شياوباو في الدور ربع النهائي.

ويستكمل المنتخب الوطني للملاكمة، يوم غد الأربعاء، مشاركته في آسياد ناغويا، حيث يلتقي زياد عشيش مع اللاعب الياباني سيوونريتس أوكازاوا، في الدور نصف النهائي لمنافسات وزن 70 كغم.

وكان زياد عشيش قد ضمن، يوم أمس الإثنين، الفوز بميدالية، بعد انتصاره في الدور ربع النهائي على لاعب منتخب طاجيكستان شمشير سعيدوف.