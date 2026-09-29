غزة تشيع رفات 43 شهيدا بعد سنوات تحت الركام

خبرني - من أمام مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، شيّع فلسطينيون رفات أبنائهم التي انتُشلت من تحت أنقاض منازل مدمرة، بعد سنوات من بقائها عالقة تحت الركام.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني في غزة رفات 43 فلسطينيا من تحت أنقاض منازل مدمرة في مخيم النصيرات، بينهم أطفال، بعد نحو ثلاث سنوات على فقدانهم، ليتمكن ذووهم أخيرا من إلقاء نظرة الوداع ومواراتهم الثرى.

وكان الأهالي قد ودّعوا مساء الاثنين جثامين أبنائهم للمرة الأولى منذ فقدانهم، بعدما تمكنت الطواقم المختصة من الوصول إلى رفاتهم وانتشالها من تحت أنقاض المنازل التي دمرتها الحرب.

سنوات من الانتظار

وطوال تلك السنوات، بقي مصير أفراد من العائلات مجهولا، وحُرمت أسرهم من إقامة مراسم الدفن والوداع، في انتظار أن تتمكن فرق البحث من الوصول إليهم وسط ركام المنازل المدمرة.

وحملت مشاهد التشييع آثار سنوات طويلة من الانتظار؛ إذ وقف آباء وأمهات وأبناء وأقارب أمام رفات أحبائهم، في لحظة امتزج فيها الحزن بمرارة استعادة جثامين ظلت عالقة تحت الأنقاض طوال هذه المدة.

ولم يكن انتشال الرفات مجرد عملية للبحث عن مفقودين تحت الركام، بل كان بالنسبة إلى عائلاتهم نهاية لانتظار ثقيل، وإتاحة أخيرة لدفن أحبائهم وإقامة مراسم الوداع التي حُرموا منها طوال سنوات.

رفات تعود إلى أصحابها

ومع خروج الرفات من بين الأنقاض، تحوّل الركام الذي ارتبط بلحظة الفقد إلى محطة للوداع الأخير، بعدما استعادت العائلات بقايا أحبائها وتهيأت لمواراتهم الثرى.

وتواصل طواقم الدفاع المدني في غزة عمليات البحث عن جثامين المفقودين وانتشالها من تحت الأنقاض، في ظل نقص حاد في المعدات الثقيلة والآليات اللازمة لرفع الركام، وهو ما يعرقل الوصول إلى مزيد من الجثامين العالقة تحت المباني المدمرة.

ووثقت مقاطع فيديو وصور متداولة مشاهد انتشال الرفات والاستعداد لتشييعها، وأظهرت عائلات وهي تستعيد بقايا أحبائها بعد سنوات من بقائهم تحت الأنقاض، وسط أجواء غلب عليها الحزن والدعاء.

أكفان الرفات تختصر سنوات الألم

وحظيت مشاهد تشييع الرفات بتفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، إذ وصف ناشطون وصحفيون مشاهد الوداع بأنها مؤلمة، واستحضروا سنوات الانتظار التي عاشتها عائلات المفقودين.

وأشار آخرون إلى قسوة اللحظة التي تستعيد فيها الأسر بقايا أحبائها بعد سنوات من بقائهم تحت الأنقاض، مؤكدين أن الوداع جاء بعد انتظار طويل لمعرفة مصيرهم.

وقال ناشطون إن عائلات فلسطينية جهزت أكفانا لرفات أبنائها وأحبائها، بعد انتشالها من تحت أنقاض برج المهندسين شرقي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، متسائلين: "أي ألم أكبر من هذا؟".

وأوضح آخرون أن مشهد تجهيز الأكفان يعكس حجم المعاناة التي عاشتها الأسر، بعدما حُرمت لسنوات من دفن أبنائها وإقامة مراسم الوداع، قبل أن تتمكن أخيرا من استعادة رفاتهم ومواراتها الثرى.