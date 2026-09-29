الصحة العالمية: آلاف الإصابات وعشرات الوفيات بالكوليرا والحصبة بين نازحي اليمن

خبرني - أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، تفشيا واسعا لمرضي الكوليرا والحصبة بين النازحين في اليمن.

وقالت المنظمة الدولية، خلال مؤتمر صحفي بجنيف، إن أكثر من 7780 حالة مشتبه بإصابتها بالكوليرا أسفرت عن 22 حالة وفاة من النازحين داخل اليمن، كما تم تسجيل أكثر من 22 ألف حالة إصابة بالحصبة، إضافة إلى أكثر من 9600 حالة إصابة بحمى الضنك أدت إلى 37 حالة وفاة.

وحذرت المنظمة من أن الاكتظاظ ومحدودية الحصول على المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي في مناطق النزوح تُعد عوامل رئيسية تسرّع من وتيرة تفشي هذه الأوبئة.

وفي إطار الاستجابة الميدانية، أعلنت منظمة الصحة العالمية تقديم 59 طنا متريا من المستلزمات الطبية بقيمة 650 ألف دولار جرى توزيعها على 40 منشأة صحية بالتعاون مع وزارة الصحة اليمنية، فضلا عن نشر 20 فريقا طبيا متقاطرا في المحافظات التي تستقبل النازحين.

غير أنها أكدت استنفاد معظم مخزوناتها الميدانية، مشيرة إلى أنها لم تؤمّن سوى مليوني دولار فقط من أصل 9 ملايين دولار مطلوبة لتغطية خطة الاستجابة.

ووجهت المنظمة نداء عاجلا للشركاء والدول المانحة لتقديم التمويل اللازم لمواصلة تقديم الرعاية الصحية، وتعزيز حملات التلقيح، وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي لمنع تفشي المزيد من الأوبئة.

وفيما يتعلق بأعداد النازحين، فقد أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، خلال المؤتمر الصحفي، ارتفاع عدد النازحين الداخليين في اليمن إلى 145 ألف نازح حتى اليوم، بزيادة قدرها 15870 نازحا مقارنة بالأرقام التقديرية السابقة، وسط انتشار متسارع للأوبئة وفي مقدمتها الكوليرا والحصبة وحمى الضنك.