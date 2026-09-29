مصر.. قنص شاب بسبب 12 دولارا

خبرني - شهدت محافظة المنوفية في مصر مقتل شاب يدعى موسى إبراهيم عمره 30 عاما إثر إصابته بطلقات نارية من بندقية صيد إثر نزاع على 12 دولارا.

ولقي عامل مصرعه متأثراً بإصابته بطلقتين اخترقتا صدره أثناء عمله في نقل مواد بناء بإحدى قرى مركز شبين الكوم.

وبعد أن ظن الحاضرون أنه تعرض لأزمة صحية، كشفت التحريات أن متهماً أطلق عليه النار عمداً من بندقية صيد من سطح منزل مجاور، على خلفية خلاف على 600 جنيه (12 دولاراً).

وأكد شقيق الضحية أن المتهم تربص به وصعد إلى سطح يطل مباشرة على موقع العمل وأطلق النار عليه. وتم ضبط المتهم والسلاح، وتتولى النيابة التحقيقات.