بلدية جرش تستجيب لملاحظة سقوط مركبة عن جدار مرتفع

خبرني - أزالت كوادر منطقة سوف التابعة لبلدية جرش الكبرى جدار معتدي على حرم الشارع العام وآيلاً للسقوط وذلك إنفاذاً للقانون و بالتوافق مع الأهالي حرصاً على تعزيز السلامة العامة.

واستجابة لملاحظة تتعلق بسقوط مركبة عن جدار مرتفع في أحد أحياء المنطقة زار بني ياسين يرافقه مدير منطقه سوف المهندس عبد الهادي الحوامدة الموقع حيث جرى الكشف على الموقع والاطلاع على واقع الحال والتأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مستخدمي الطريق.

وبعد الكشف الميداني تم الاتفاق على وضع حواجز إسمنتية (نيوجيرسي) على جانب الطريق بما يسهم في الحد من خطر سقوط المركبات والأطفال وتعزيز مستوى السلامة العامة في الموقع.

وأكد مدير المنطقة أن البلدية تتابع الملاحظات والمطالبات الميدانية بشكل مباشر وتعمل على معالجتها وفق الإمكانات المتاحة مشددا على أن سلامة المواطنين تأتي في مقدمة اهتمامات البلدية.