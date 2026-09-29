ارتفاع قياسي لسعر البنزين في إسرائيل

خبرني - يشهد سعر البنزين في إسرائيل ارتفاعا قياسيا سيصل إلى 2.69 دولار لليتر اعتبارا من يوم الخميس المقبل، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل موجة الغلاء العالمية لأسعار الوقود، والاضطرابات التي تشهدها أسواق الطاقة.

وبحسب الهيئة فقد أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية أن أسعار الوقود الخاضعة للرقابة سترتفع اعتبارا من الأول من أكتوبر 2026، ليصل الحد الأقصى لسعر لتر بنزين 95 أوكتان إلى 8.27 شيكل (2.69 دولار) في محطات الخدمة الذاتية، شاملا ضريبة القيمة المضافة، بزيادة قدرها 52 أغورة مقارنة بالتسعيرة السابقة.

وتبلغ الإضافة مقابل الخدمة الكاملة 26 أغورة للتر، من دون تغيير عن التسعيرة السابقة.

وأوضحت الوزارة أن ارتفاع الأسعار يأتي في ظل التطورات في أسواق الطاقة العالمية، وارتفاع أسعار البنزين في الأسواق الدولية بنحو 13%، على خلفية ارتفاع أسعار النفط واستمرار المخاوف من المساس بإمدادات النفط واستقرار سوق الطاقة العالمي. كما ساهم ارتفاع سعر صرف الدولار بنحو 3% في زيادة أسعار الوقود في إسرائيل.

(الدولار = 3.07 شيكل إسرائيلي)