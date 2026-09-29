استقبال طلبات الترشح لانتخابات غرف التجارة في 20 تشرين الأول

خبرني - حدد مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب السبت 5 كانون الأول 2026، موعدا لانتخابات أعضاء مجالس إدارة الغرف التجارية وممثلي القطاعات التجارية.

وقال مدير العمليات في الهيئة، ناصر الحباشنة، الثلاثاء، إن الاقتراع سيجرى في الموعد المحدد، على أن يكون السبت 12 كانون الأول موعدا بديلا في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة.

وأضاف الحباشنة أن تقديم طلبات الترشح يبدأ في 20 تشرين الأول المقبل ويستمر 3 أيام، وفقا لأحكام نظام الغرف التجارية.

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسة سابقة، حلّ مجلس إدارة غرف التجارة اعتبارا من تاريخ 27 أيلول الحالي.

كما قرر المجلس تكليف وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة برفع أسماء أعضاء لجان إدارة الغرف لمجلس الوزراء؛ تمهيدا لإجراء الانتخابات وفقا لأحكام التشريعات الناظمة.