لطفي الزعبي يوضح موقفه: لم أعتذر عن انتقادي لمجلس إدارة اتحاد الكرة

خبرني - أوضح الإعلامي الرياضي لطفي الزعبي أنه لم يتراجع عن تصريحاته السابقة، مؤكدا تحمله المسؤولية الكاملة عن كل ما صدر عنه، ورفضه نسب أي مواقف إليه لم يتبنَّها.

وقال الزعبي، في توضيح نشره، إنه لم يعتذر عن موقفه، خلافا لما جرى تداوله عقب حديث للسيد الدويري مع الزميل عامر الرجوب، مؤكدًا أنه ما يزال مقتنعًا بما قاله ومستعد لتحمل مسؤوليته كاملة.

وأشار إلى أن التراجع الوحيد الذي أجراه يتعلق بوصفه أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الأردني لكرة القدم بـ"الأرانب"، موضحا أن هذا الوصف لم يكن موفقا، ومقدما اعتذاره عن استخدام هذه الكلمة بحقهم.

وأكد الزعبي أن جوهر موقفه لم يتغير، موضحا أن أعضاء مجلس الإدارة، من وجهة نظره، لم يواجهوا سمر نصار بالشكل الذي كان ينبغي، وأنهم تركوا لها مساحة واسعة في إدارة الملفات واتخاذ القرارات، ما أدى، بحسب تقديره، إلى تراجع الدور المتوقع من مجلس الإدارة.

وشدد على أن حديثه يأتي في إطار نقد إداري وليس إساءة شخصية لأي طرف، مضيفا: "لا أحد يتحدث باسمي من الاتحاد الأردني ولا أحد يفسر كلامي نيابة عني".

وأكد الزعبي أنه المسؤول عن تصريحاته، وأنه إذا قرر التراجع عن أي موقف فسيعلن ذلك بنفسه وبوضوح، مشددًا على أنه سيواصل التعبير عما يراه في مصلحة الأردن والكرة الأردنية، وفق تعبيره.