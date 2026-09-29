صرح وزير الدفاع البريطاني بأنه من السابق لأوانه الجزم بضلوع دولة أجنبية في حادث إلقاء القبض على خمسة رجال للاشتباه في تحضيرهم لعمل إرهابي بقاعدة جوية عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني.
وأشار ويس ستريتينغ إلى استمرار التحقيقات في القضية التي شهدت رصد ثلاث شاحنات تتجه ليلاً نحو القاعدة الواقعة في جنوب إنجلترا، وهي قاعدة استخدمها سلاح الجو الأمريكي لشن هجمات على إيران؛ في حين نفت طهران أي تورط لها في الأمر.
وقد قررت الشرطة البريطانية الإفراج عن خمسة رجال بكفالة بعد استجوابهم الإثنين للاشتباه في ارتكابهم جرائم تتعلق بالمتفجرات والإرهاب.
وألقت الشرطة القبض عليهم في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد بعد أن تلقت بلاغاً يفيد برؤية ثلاث شاحنات بيضاء كبيرة متجهة إلى قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي في غرب إنجلترا.
وأفادت تقارير أنّ الموقوفين الخمسة بريطانيون وفي العشرينيات من عمرهم ومن سكان لندن.
وأوضحت الشرطة أن ثلاثة من هؤلاء الرجال يقيمون في منطقة "وستمنستر"، وواحداً في "كامدن"، وآخر في "ويلسدن"، وتتراوح أعمارهم بين 23 و25 عاماً.
وقد أُوقفوا في البداية للاشتباه في ارتكابهم مخالفات بموجب قانون المتفجرات، ثم جرى توقيفهم مجدداً للاشتباه في التحضير لعمل إرهابي.
وذكرت شرطة مكافحة الإرهاب أنهم لا يزالون قيد التحقيق، وأن الإفراج عنهم "مشروط بضوابط صارمة تتعلق بتحركاتهم وتواصلهم مع الآخرين".
وقال مساعد مفوض الشرطة رانس تايلورالذي يشغل أيضاً منصب رئيس شرطة مكافحة الإرهاب، إن الضباط يحققون في "مسارات متعددة"، من بينها ما إذا كان هناك ضالعون يعملون بالوكالة عن دولة أجنبية، أو أفراد يعملون لصالحها، سواء كانوا على علم بذلك أم لا.
وتفحّص فريق إبطال مفعول المتفجرات عدداً من المركبات قرب قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في غلوسترشير، فيما أُخليت عشرات المنازل في المنطقة المحيطة.
فيما يلي ملخص لما نعرفه حتى الآن.
أين تقع قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني؟
تقع قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في منطقة كوتسوولدز، على بُعد نحو أربعة أميال (6.4 كيلومتر) جنوب بلدة فيرفورد الواقعة على نهر كولن.
وتربط القاعدةَ بالجيش الأمريكي علاقةٌ تاريخيةٌ طويلةٌ، وقد استخدمتها طائرات حربية أمريكية مؤخراً نقطة انطلاق لشن ضربات على إيران.
ماذا حصل؟
قالت شرطة غلوسترشير إنها تلقت بلاغاً بشأن "ثلاث مركبات مشبوهة" متجهة نحو قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، عند الساعة 00:45 بالتوقيت الصيفي البريطاني يوم الأحد.
وألقى ضباطها لاحقاً القبض على خمسة رجال قرب ويلفورد، وهي قرية تقع على بُعد نحو ميلين (3.2 كيلومتر) جنوب شرقي القاعدة.
وقالت الشرطة إن فريقاً لإبطال مفعول المتفجرات أُرسل أيضاً إلى القرية لفحص عدد من المركبات، فُرض حولها طوق أمني بامتداد 400 متر (1,312 قدماً).
وأظهرت صور جوية روبوتاً يُتحكَّم به عن بُعد يقترب من شاحنتين صغيرتين بيضاوين متوقفتين في منطقة مشجّرة، لكن الشرطة لم تؤكد استخدامه.
وتتولى شرطة مكافحة الإرهاب قيادة التحقيق في الحادث. وعلمت بي بي سي أن العملية لم تستند إلى معلومات استخباراتية.
قال الجيش الأمريكي إنه "يعمل بشكل وثيق" مع نظرائه البريطانيين "لمتابعة هذا الوضع، والحد من تداعياته، وضمان سلامة الأفراد الأمريكيين وعائلاتهم والمجتمع المحلي".
وتشهد المنطقة انتشاراً كثيفاً لفرق الطوارئ منذ الساعات الأولى من يوم الأحد، قالت قائدة شرطة غلوسترشير، ماغي بليث، إنه سيستمر خلال الأيام القليلة المقبلة.
وصرحت بليث، في مؤتمر صحفي مساء الأحد، بأن الشرطة ستواصل مساعدة شرطة مكافحة الإرهاب والتنسيق مع الشركاء الآخرين على المستوى الوطني.
وأضافت أنها ستترك لشرطة مكافحة الإرهاب اتخاذ أي قرار بإعلان الواقعة "حادثاً إرهابياً".
من هم المشتبه بهم؟
احتُجز خمسة رجال في البداية للاشتباه في ارتكابهم جرائم بموجب قانون المتفجرات.
ثم أُعيد توقيفهم للاشتباه في الإعداد لعمل إرهابي.
ولم تُكشف أسماء الرجال الذين لا يزالون رهن الاحتجاز، ولم تعلن الشرطة مكان احتجازهم.
ويمكن احتجاز المشتبه بهم الموقوفين بموجب قانون الإرهاب لعام 2000 لمدة تصل إلى 14 يوماً من دون توجيه تهم إليهم، مقارنة بحد أقصى يبلغ 24 ساعة في حالات التوقيف العادية من دون تقديم طلب لتمديد الاحتجاز.
وردّاً على سؤال عما إذا كانت الشرطة تبحث عن أشخاص آخرين على صلة بالحادث، قالت بليث إنها تعتقد أن الأمر "تحت السيطرة".
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الموقوفين كانوا "يسعون إلى إحداث أضرار جسيمة"، مضيفاً: "كنا نراقبهم منذ وقت طويل، وقد ألقينا القبض عليهم".
تلقت خدمة "بي بي سي يور فويس" صورة يُقال إنها تُظهر لحظة إلقاء القبض على خمسة رجال.
وأظهرت الصورة رجالاً محتجزين في ويلفورد، على بُعد نحو 350 متراً (1,148 قدماً) من مدخل المدرج عند بوابة الطوارئ "6A" في قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني.
ولم تتمكن بي بي سي من التحقق من المصدر الأصلي للصورة، لكن فريق "بي بي سي لتقصّي الحقائق" حدّد موقع التقاطها جغرافياً، وأكد أنها تبدو أصلية.
كم عدد المنازل التي أُخليت؟
قالت شرطة غلوسترشير إن السكان الذين أُجْلوا أُبلغوا بأنهم لن يتمكنوا من العودة إلى منازلهم ليلة الأحد.
وسيوفّر مجلس مقاطعة كوتسوولد أماكن مبيت للمتضررين الذين لا يستطيعون الإقامة لدى عائلاتهم وأصدقائهم، وفقاً لنائب الرئيس التنفيذي للمجلس، ديفيد ستانلي.
وأُجليت 85 أسرة عقب الحادث، وحُثّ أفرادها على اللجوء إلى مركز ترفيهي قريب.
وقال عدد من الأشخاص لبي بي سي إن الشرطة أيقظتهم في الساعات الأولى من يوم الأحد وأمرتهم بالمغادرة.
وقالت واحدة من السكان، عرّفت عن نفسها باسم جُو: "لم يكن أمامنا سوى ارتداء ملابسنا على عجل والمجيء. لم نكن نعرف شيئاً".
وقال ساكن آخر يُدعى جيسون: "حدث كل شيء بسرعة كبيرة. جمعنا أغراضنا وجئنا إلى هنا".
ولا يزال عدد من الأشخاص في المركز الترفيهي يرتدون ملابس النوم، بحسب مراسل لبي بي سي موجود هناك.
ماذا قال شهود العيان؟
وقالت مزارعة لبي بي سي، كانت قد اتصلت بخدمة الطوارئ للإبلاغ عن الشاحنات البيضاء الثلاث في قرية "ويلفورد" الواقعة مباشرة إلى الشرق من القاعدة، إن رصدها لتلك المركبات جاء بمحض صدفة.
وذكرت السيدة التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أنها لدى عودتها إلى المنزل وجدت مدخل السيارة والطريق مغلقين، وشاهدت "مجموعة كبيرة من الرجال الملثمين ورؤوسهم مغطاة".
وقالت لبرنامج "توداي" على إذاعة "بي بي سي راديو 4": "عندما رأوني، ركضوا مبتعدين أمامي؛ واتجه بعضهم نحو الحقل والبعض الآخر نحو قرية 'كيمبسفورد' المجاورة. حينها أدركت أن أمراً غير معتاد للغاية كان يجري".
وأشارت إلى أنها اتصلت بشرطة وزارة الدفاع في قاعدة "فيرفورد" الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي لكنها لم تتلقَّ أي رد، قبل أن تتصل برقم الطوارئ (999) في الساعة 01:36 بالتوقيت الصيفي البريطاني، قائلة: "في غضون 10 دقائق، كانت القرية تعج برجال الشرطة المسلحين".
وأضافت: "أعتقد أن اتصالي برقم الطوارئ قد أحبط الخطط التي كانوا ينوون تنفيذها".
وامتنعت وزارة الدفاع عن التعليق.
ووصف ساكنٌ آخرُ اللحظةَ التي قال إنه شاهد فيها الشرطة تُلقي القبض على المشتبه بهم.
وقال جيف لبي بي سي إنه سمع "صياحاً خارج باب منزله الأمامي"، لكنه لم يكن متأكداً من مصدره.
وأضاف أنه نظر بعد ذلك من نافذته ورأى "أفراداً تحتجزهم الشرطة في الخارج".
ماذا قالت الحكومة البريطانية؟
قال رئيس الوزراء آندي بيرنهام إن الحادث "مقلق للغاية"، وإن الحكومة "ستتخذ دائماً كل الخطوات اللازمة" لحماية الناس.
وامتنع وزير الدفاع في حكومته، ويس ستريتينغ، عن التعليق على عملية جارية، لكنه قال إنه تواصل مع نظيره الأمريكي بيت هيغسيث.
وردّاً على سؤال خلال فعالية على هامش مؤتمر حزب العمال في ليفربول عمّا إذا كان هناك أي ضلوع إيراني، قال: "من السابق لأوانه بكثير التعليق أو التكهن، وسيكون من غير المسؤول أن أفعل ذلك".
وصرحت السفارة الإيرانية في لندن بأنها "ترفض رفضاً قاطعاً وتدين بشدة" ما وصفته بـ "التكهنات الخبيثة التي لا أساس لها" التي تربط إيران بالحادث، مضيفة أن هذه المزاعم "لا تخدم أي غرض سوى تأجيج الدعاية القائمة على رهاب إيران (إيرانوفوبيا) في المملكة المتحدة".
وذكرت السفارة أن إيران "تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، عند الضرورة، لحماية حقوق ومصالح البلاد وشعبها رداً على الروايات الإعلامية المضللة والضارة".
ما استخدامات قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني؟
تَستخدم القوات الجوية الأمريكية قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني موقعاً للعمليات المتقدمة منذ عقود.
وتمركزت القيادة الجوية الإستراتيجية التابعة للقوات الجوية الأمريكية في القاعدة أثناء الحرب الباردة، ثم خلال حرب الخليج الأولى عام 1991.
كما انطلقت قاذفات "بي-52" التابعة للقوات الجوية الأمريكية من قاعدة فيرفورد لشن غارات على العراق عام 2003.
وكان أحدث استخدام لها في الأول من مارس/آذار، عقب قرار رئيس الوزراء البريطاني السابق، السير كير ستارمر، السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعد بريطانية، من بينها فيرفورد، لشن ضربات "دفاعية" تستهدف القدرات الإيرانية.
واندلع الصراع في أنحاء الشرق الأوسط بعدما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات واسعة النطاق على إيران في 28 فبراير/شباط.
وردّت إيران بشن هجمات على إسرائيل ودول خليجية حليفة للولايات المتحدة.
كيف علقت الولايات المتحدة؟
في وقت متأخر من مساء الاثنين، صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في برنامج تلفزيوني بأنه من الواضح أن "طرفاً أجنبياً" كان متورطاً في الأحداث التي وقعت خلال عطلة نهاية الأسبوع.
ودون تقديم أدلة أو الخوض في مزيد من التفاصيل، قال روبيو لبرنامج "هانيتي" على شبكة "فوكس نيوز": "إن ما حدث، وما كاد أن يحدث، وما كان يمكن أن يحدث في المملكة المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع يمثل وضعاً خطيراً للغاية. وهو وضع تتضح فيه بصمات طرف أجنبي".
وفي وقت سابق، وخلال حديثه من المكتب البيضاوي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يكن ليسمح بالإفراج بكفالة عن الرجال الخمسة الذين أُلقي القبض عليهم، وإنه "فوجئ" بإطلاق سراحهم.
قال: "لو كنا نعرف كل شيء عنهم، لما أطلقنا سراحهم"، مضيفاً أن المملكة المتحدة عملت "بشكل وثيق للغاية" مع الولايات المتحدة في هذا الشأن.