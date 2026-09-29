صرح وزير الدفاع البريطاني بأنه من السابق لأوانه الجزم بضلوع دولة أجنبية في حادث إلقاء القبض على خمسة رجال للاشتباه في تحضيرهم لعمل إرهابي بقاعدة جوية عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني.

وأشار ويس ستريتينغ إلى استمرار التحقيقات في القضية التي شهدت رصد ثلاث شاحنات تتجه ليلاً نحو القاعدة الواقعة في جنوب إنجلترا، وهي قاعدة استخدمها سلاح الجو الأمريكي لشن هجمات على إيران؛ في حين نفت طهران أي تورط لها في الأمر.

وقد قررت الشرطة البريطانية الإفراج عن خمسة رجال بكفالة بعد استجوابهم الإثنين للاشتباه في ارتكابهم جرائم تتعلق بالمتفجرات والإرهاب.

وألقت الشرطة القبض عليهم في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد بعد أن تلقت بلاغاً يفيد برؤية ثلاث شاحنات بيضاء كبيرة متجهة إلى قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح ​الجو الملكي في غرب إنجلترا.

وأفادت تقارير أنّ الموقوفين الخمسة بريطانيون وفي العشرينيات من عمرهم ومن سكان لندن.

وأوضحت الشرطة أن ثلاثة من هؤلاء الرجال يقيمون في منطقة "وستمنستر"، وواحداً في "كامدن"، وآخر في "ويلسدن"، وتتراوح أعمارهم بين 23 و25 عاماً.

وقد أُوقفوا في البداية للاشتباه في ارتكابهم مخالفات بموجب قانون المتفجرات، ثم جرى توقيفهم مجدداً للاشتباه في التحضير لعمل إرهابي.

وذكرت شرطة مكافحة الإرهاب أنهم لا يزالون قيد التحقيق، وأن الإفراج عنهم "مشروط بضوابط صارمة تتعلق بتحركاتهم وتواصلهم مع الآخرين".

وقال مساعد مفوض الشرطة رانس تايلورالذي يشغل أيضاً منصب رئيس شرطة مكافحة الإرهاب، إن الضباط يحققون في "مسارات متعددة"، من بينها ما إذا كان هناك ضالعون يعملون بالوكالة عن دولة أجنبية، أو أفراد يعملون لصالحها، سواء كانوا على علم بذلك أم لا.

وتفحّص فريق إبطال مفعول المتفجرات عدداً من المركبات قرب قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في غلوسترشير، فيما أُخليت عشرات المنازل في المنطقة المحيطة.

فيما يلي ملخص لما نعرفه حتى الآن.

أين تقع قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني؟

تقع قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في منطقة كوتسوولدز، على بُعد نحو أربعة أميال (6.4 كيلومتر) جنوب بلدة فيرفورد الواقعة على نهر كولن.

وتربط القاعدةَ بالجيش الأمريكي علاقةٌ تاريخيةٌ طويلةٌ، وقد استخدمتها طائرات حربية أمريكية مؤخراً نقطة انطلاق لشن ضربات على إيران.

ماذا حصل؟

قالت شرطة غلوسترشير إنها تلقت بلاغاً بشأن "ثلاث مركبات مشبوهة" متجهة نحو قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، عند الساعة 00:45 بالتوقيت الصيفي البريطاني يوم الأحد.

وألقى ضباطها لاحقاً القبض على خمسة رجال قرب ويلفورد، وهي قرية تقع على بُعد نحو ميلين (3.2 كيلومتر) جنوب شرقي القاعدة.

وقالت الشرطة إن فريقاً لإبطال مفعول المتفجرات أُرسل أيضاً إلى القرية لفحص عدد من المركبات، فُرض حولها طوق أمني بامتداد 400 متر (1,312 قدماً).

وأظهرت صور جوية روبوتاً يُتحكَّم به عن بُعد يقترب من شاحنتين صغيرتين بيضاوين متوقفتين في منطقة مشجّرة، لكن الشرطة لم تؤكد استخدامه.

وتتولى شرطة مكافحة الإرهاب قيادة التحقيق في الحادث. وعلمت بي بي سي أن العملية لم تستند إلى معلومات استخباراتية.

قال الجيش الأمريكي إنه "يعمل بشكل وثيق" مع نظرائه البريطانيين "لمتابعة هذا الوضع، والحد من تداعياته، وضمان سلامة الأفراد الأمريكيين وعائلاتهم والمجتمع المحلي".

وتشهد المنطقة انتشاراً كثيفاً لفرق الطوارئ منذ الساعات الأولى من يوم الأحد، قالت قائدة شرطة غلوسترشير، ماغي بليث، إنه سيستمر خلال الأيام القليلة المقبلة.

وصرحت بليث، في مؤتمر صحفي مساء الأحد، بأن الشرطة ستواصل مساعدة شرطة مكافحة الإرهاب والتنسيق مع الشركاء الآخرين على المستوى الوطني.

وأضافت أنها ستترك لشرطة مكافحة الإرهاب اتخاذ أي قرار بإعلان الواقعة "حادثاً إرهابياً".

من هم المشتبه بهم؟

احتُجز خمسة رجال في البداية للاشتباه في ارتكابهم جرائم بموجب قانون المتفجرات.

ثم أُعيد توقيفهم للاشتباه في الإعداد لعمل إرهابي.

ولم تُكشف أسماء الرجال الذين لا يزالون رهن الاحتجاز، ولم تعلن الشرطة مكان احتجازهم.

ويمكن احتجاز المشتبه بهم الموقوفين بموجب قانون الإرهاب لعام 2000 لمدة تصل إلى 14 يوماً من دون توجيه تهم إليهم، مقارنة بحد أقصى يبلغ 24 ساعة في حالات التوقيف العادية من دون تقديم طلب لتمديد الاحتجاز.

وردّاً على سؤال عما إذا كانت الشرطة تبحث عن أشخاص آخرين على صلة بالحادث، قالت بليث إنها تعتقد أن الأمر "تحت السيطرة".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الموقوفين كانوا "يسعون إلى إحداث أضرار جسيمة"، مضيفاً: "كنا نراقبهم منذ وقت طويل، وقد ألقينا القبض عليهم".