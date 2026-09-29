آخر مرة سمعت فيها آشلي سيلارز عن صديقتها كريستا بايك كانت في وقت سابق من هذا الأسبوع، عندما أرسلت لها بايك رسالة نصية من زنزانتها في انتظار تنفيذ حكم الإعدام بالحقنة المميتة بولاية تينيسي الأمريكية.

أخبرت بايك صديقتها سيلارز بأنها لا تريد أن يكون أي من أحبائها حاضراً يوم الأربعاء عند إعدامها، قائلة "إنها لا تريدنا أن نشهد هذه التجربة".

تجد سيلارز صعوبة في التوفيق بين هذه المرأة، التي لم تعرف عنها سوى أنها لطيفة وتحمي من حولها، وبين المرأة التي ارتكبت جريمة شنيعة قبل 31 عاماً.

كانت بايك، التي تبلغ من العمر الآن 50 عاماً، "ذات 18 ربيعاً عندما أقدمت هي وحبيبها آنذاك، تاداريل شيب، على ضرب وتعذيب وقتل كولين سليمر، وهي فتاة تبلغ من العمر 19 عاماً"، كانا قد التقيا بها في معسكر تدريب مهني للمراهقين المضطربين.

وقد أثارت الجريمة صدمة واسعة وضجة إعلامية كبيرة في مدينة نوكسفيل بولاية تينيسي عام 1995، بعدما عُثر على جثة كولين سليمر وقد نُقشت على صدرها نجمة خماسية، وهو رمز ارتبط في بعض الأوساط بـ"ممارسات وطقوس شيطانية".

واتَهمت بايك كولين بإهانتها ومحاولة سرقة حبيبها. وشهد اثنان آخران من سكان المخيم لاحقاً بأن بايك تفاخرت بالجريمة قبل وبعد وقوعها، وعرضت عليهما قطعة من جمجمة كولين.

بعد عام، حُكم عليها بالإعدام، بينما حُكم على شيب - الذي كان يبلغ من العمر 17 عاماً في ذلك الوقت - بالسجن المؤبد مع إمكان الإفراج المشروط.

وبعد سنوات من الطعون الفاشلة، حُدّد موعد إعدام بايك يوم الأربعاء.