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الأردن يسيّر قافلة مساعدات إنسانية رابعة عشرة إلى لبنان تضم 20 شاحنة

  • 29 أيلول 2026
  • 12:43
الأردن يسيّر قافلة مساعدات إنسانية رابعة عشرة إلى لبنان تضم 20 شاحنة

خبرني -  سيّرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وبالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي، القافلة الإنسانية الرابعة عشرة إلى الجمهورية اللبنانية.

وقال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي، إن القافلة محمّلة بـ20 شاحنة من المواد الغذائية الأساسية.

وبين أن تسيير القافلة يأتي استمرارًا للجهود الإنسانية الأردنية الهادفة إلى دعم الأشقاء في لبنان، والاستجابة للاحتياجات الميدانية، خصوصًا في جانب الأمن الغذائي وتوفير المواد الأساسية للفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف الشبلي أن القافلة الرابعة عشرة تعكس استمرارية الجهد الإنساني الأردني وتكامل العمل بين المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها بكفاءة وفاعلية.

وأشار الشبلي إلى أن الهيئة تواصل، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وبالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي، العمل على إيصال المساعدات وفق الأولويات والاحتياجات الإنسانية، ضمن آليات منظمة تسهم في تعزيز سرعة الاستجابة وكفاءة الوصول.

وأعربت الهيئة عن تقديرها للسلطات السورية لتعاونها وتسهيل مرور القافلة، بما يضمن وصول المساعدات إلى الجهات والفئات المستفيدة ويدعم الجهود الإنسانية المشتركة.

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