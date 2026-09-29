الإعاقات النمائية والتطورية.. الأنواع والأعراض والتشخيص 

خبرني - تُعد الإعاقات النمائية والتطورية من الحالات الصحية التي تبدأ عادةً خلال مرحلة الطفولة، وتؤثر في نمو الطفل واكتسابه للمهارات المختلفة مقارنةً بالأطفال من العمر نفسه. وقد تؤثر هذه الحالات في مجالات متعددة، مثل التواصل واللغة، والتعلم، والحركة، والسلوك، والمهارات الاجتماعية، والقدرة على الاستقلالية.

يُقدم معهد العناية بصحة الأسرة (من معاهد مؤسسة الملك الحسين)، في المقال الآتي، معلومات مهمة عن ماهية هذه الإعاقات، وأنواعها، وأسبابها، وطرق التشخيص والتقييم، وأهمية التدخل المبكر، إضافة إلى دور الأسرة والمجتمع في دعم الطفل المصاب بها.

تختلف الإعاقات النمائية والتطورية بدرجة كبيرة من طفل إلى آخر؛ فقد تكون بسيطة وتؤثر في جانب محدد من النمو، بينما قد تكون أكثر شمولًا وتحتاج إلى دعم مستمر لسنوات طويلة. ويُعد الاكتشاف المبكر والتدخل المناسب من أهم العوامل التي تساعد الأطفال على تطوير قدراتهم وتحسين مشاركتهم في الأسرة والمدرسة والمجتمع.

ما المقصود بالإعاقات النمائية والتطورية؟

يشير مصطلح الإعاقات النمائية والتطورية إلى مجموعة من الاضطرابات التي تؤثر في النمو والتطور البدني أو العقلي أو السلوكي أو الاجتماعي، وتبدأ غالبًا خلال فترة النمو.

ويختلف هذا المصطلح عن التأخر النمائي البسيط؛ فبعض الأطفال قد يتأخرون مؤقتًا في اكتساب مهارة معينة ثم يلحقون بأقرانهم، بينما قد تستمر الإعاقات النمائية والتطورية لفترة طويلة وتؤثر في الأداء اليومي.

قد تظهر الصعوبات في مرحلة الرضاعة أو الطفولة المبكرة، أو تصبح أكثر وضوحًا عندما تزداد متطلبات التواصل والتعلم والاستقلالية مع تقدم الطفل في العمر.

أهم أنواع الإعاقات النمائية والتطورية:

تشمل الإعاقات النمائية والتطورية مجموعة واسعة من الحالات، ومن أبرزها:

1 - اضطرابات طيف التوحد

اضطراب طيف التوحد هو حالة نمائية تؤثر بصورة أساسية في التواصل والتفاعل الاجتماعي، وقد تترافق مع أنماط متكررة أو مقيدة من السلوك والاهتمامات.

يمكن أن تظهر لدى بعض الأطفال صعوبات في التواصل اللفظي وغير اللفظي، أو في فهم الإشارات الاجتماعية، أو تكوين العلاقات. وقد تظهر أيضًا اهتمامات محددة أو سلوكيات متكررة أو حساسية غير معتادة تجاه الأصوات أو الأضواء أو الملمس.

وتختلف شدة الأعراض واحتياجات الدعم بشكل كبير بين الأشخاص.

2 - الإعاقة الذهنية:

تتميز الإعاقة الذهنية بوجود صعوبات في القدرات العقلية، مثل التفكير وحل المشكلات والتعلم، إلى جانب وجود صعوبات في المهارات التكيفية اللازمة للحياة اليومية.

وقد تظهر هذه الصعوبات في مجالات مثل التواصل، والعناية بالنفس، وإدارة المهام اليومية، والمهارات الاجتماعية، والتعلم الأكاديمي.

وتختلف درجة الإعاقة من شخص إلى آخر، ولذلك يجب أن يركز الدعم على القدرات والاحتياجات الفردية وليس على التشخيص وحده.

3 - اضطرابات التواصل واللغة:

تشمل هذه الاضطرابات الصعوبات المستمرة في فهم اللغة أو استخدامها، أو في النطق وإنتاج الأصوات، أو في التواصل الاجتماعي.

قد يجد الطفل صعوبة في تكوين الجمل، أو فهم التعليمات، أو التعبير عن احتياجاته، أو المشاركة في الحوار. ويمكن أن تؤثر هذه الصعوبات في التعلم والعلاقات الاجتماعية إذا لم يتم التعرف عليها والتعامل معها مبكرًا.

4 - اضطرابات الحركة:

تشمل اضطرابات النمو الحركي الحالات التي تؤثر في اكتساب المهارات الحركية أو تنسيق الحركات.

وقد يواجه الطفل صعوبة في الجلوس أو المشي أو الجري أو استخدام اليدين أو أداء المهام الدقيقة، مثل الإمساك بالقلم أو استخدام الأدوات.

وقد تكون هناك حاجة إلى تقييم من اختصاصيي العلاج الطبيعي أو العلاج الوظيفي، حسب طبيعة المشكلة.

5 - اضطرابات التعلم:

تشمل اضطرابات التعلم صعوبات محددة في اكتساب مهارات أكاديمية معينة، مثل القراءة أو الكتابة أو الحساب، رغم توفر فرص مناسبة للتعلم.

ومن المهم التمييز بين اضطراب التعلم وبين ضعف التحصيل الناتج عن عوامل أخرى، مثل مشكلات السمع أو البصر، أو غياب التعليم المناسب، أو بعض الظروف النفسية والاجتماعية.

6 - اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه:

يتميز اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه بوجود نمط مستمر من صعوبات الانتباه و/أو فرط النشاط والاندفاع، بما يؤثر في الأداء في المنزل أو المدرسة أو بيئات أخرى.

وقد تظهر الأعراض على شكل صعوبة في التركيز، أو نسيان المهام، أو الحركة المفرطة، أو صعوبة الانتظار، أو التصرف بصورة اندفاعية.

أسباب الإعاقات النمائية والتطورية:

لا يوجد سبب واحد لجميع الإعاقات النمائية والتطورية. فقد تنتج بعض الحالات عن عوامل وراثية أو تغيرات جينية، بينما قد ترتبط حالات أخرى بعوامل أثناء الحمل أو الولادة أو مرحلة الطفولة المبكرة.

ومن العوامل التي قد ترتبط ببعض الحالات: بعض الاضطرابات الجينية، والولادة المبكرة جدًا، وبعض مضاعفات الحمل أو الولادة، والتعرض لبعض العدوى أو المواد الضارة، وبعض الأمراض التي تؤثر في الدماغ والجهاز العصبي.

وفي عدد كبير من الحالات، قد لا يكون من الممكن تحديد سبب واحد واضح، وقد ينتج الاضطراب عن تفاعل مجموعة من العوامل الوراثية والبيئية.

علامات تستدعي الانتباه:

يختلف التطور الطبيعي بين الأطفال، لكن هناك علامات تستدعي التقييم عند ملاحظتها، مثل عدم اكتساب مهارات مناسبة للعمر، أو فقدان الطفل مهارة كان قد اكتسبها سابقًا.

ومن العلامات المحتملة:

- تأخر واضح في الكلام أو التواصل.

- صعوبة مستمرة في فهم التعليمات البسيطة.

- ضعف التفاعل الاجتماعي أو صعوبة التواصل البصري.

- صعوبة واضحة في الحركة أو التنسيق.

- صعوبات مستمرة في التعلم.

- سلوكيات متكررة أو اهتمامات شديدة التحديد.

- صعوبة كبيرة في أداء المهارات اليومية المناسبة للعمر.

- فقدان مهارات مكتسبة سابقًا.

وجود إحدى هذه العلامات لا يعني بالضرورة وجود إعاقة نمائية، لكنه قد يستدعي إجراء تقييم متخصص.

التشخيص والتقييم:

لا يعتمد تشخيص الإعاقات النمائية والتطورية على فحص واحد. بل يتطلب عادةً تقييمًا شاملًا لنمو الطفل وقدراته وسلوكه وأدائه في البيئات المختلفة.

قد يبدأ التقييم من خلال طبيب الأطفال أو طبيب الأسرة، ثم تتم إحالة الطفل إلى الاختصاصيين المناسبين، مثل طبيب نمو وسلوك الأطفال، وطبيب الأعصاب، واختصاصي النطق واللغة، والأخصائي النفسي أو التربوي، واختصاصي العلاج الوظيفي أو الطبيعي.

وقد تشمل عملية التقييم مراجعة التاريخ الطبي والتنموي، ومقابلة الوالدين، ومراقبة الطفل، واستخدام أدوات تقييم نمائية معتمدة، إضافة إلى تقييم السمع والبصر عند الحاجة.

وفي بعض الحالات، قد تكون هناك حاجة إلى فحوص وراثية أو طبية إضافية للمساعدة في تحديد السبب.

أهمية التدخل المبكر:

يُعد التدخل المبكر عنصرًا أساسيًا في دعم الأطفال الذين لديهم تأخر أو إعاقة نمائية. ويهدف التدخل إلى تعزيز المهارات الموجودة ومساعدة الطفل على اكتساب مهارات جديدة وتحسين قدرته على التواصل والتعلم والاستقلالية.

وقد تشمل الخدمات:

- العلاج الوظيفي.

- العلاج الطبيعي.

- علاج النطق واللغة.

- التدخلات التعليمية المتخصصة.

- الدعم السلوكي والنفسي.

- تدريب الوالدين ومقدمي الرعاية.

- الدعم الاجتماعي والأسري.

ويجب أن يكون البرنامج فرديًا ومبنيًا على احتياجات الطفل وأهداف الأسرة، مع مراجعة التقدم بصورة منتظمة.

دور الأسرة والمدرسة والمجتمع:

تلعب الأسرة دورًا محوريًا في دعم الطفل. ويساعد توفير بيئة آمنة ومنظمة، وتشجيع التواصل والاستقلالية، وتعزيز المهارات المكتسبة في الحياة اليومية على تحقيق نتائج أفضل.

كما أن التعاون بين الأسرة والمدرسة ومقدمي الخدمات الصحية ضروري لضمان استمرارية التدخل. وقد يحتاج بعض الأطفال إلى ترتيبات تعليمية خاصة أو تعديلات في البيئة التعليمية بما يتناسب مع احتياجاتهم.

ويجب أن تركز الخدمات على قدرات الطفل وإمكاناته، وأن تتجنب الوصمة والتمييز، مع تعزيز المشاركة الاجتماعية والاستقلالية قدر الإمكان