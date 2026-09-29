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مصدر: تصوير مباراة الأردن وسورية 8K والبث مسؤولية الاتحاد

  • 29 أيلول 2026
  • 12:23
مصدر تصوير مباراة الأردن وسورية 8K والبث مسؤولية الاتحاد

خبرني – خاص
كشف مصدر مقرب من الشركة الناقلة لمباراة الأردن وسورية الودية التي جرت في عمان الأحد، أن جودة تصوير المباراة كانت 8K، في حين أن البث كان من مسؤولية الاتحاد الأردني لكرة القدم.
وبين المصدر – الذي طلب عدم الكشف عن هويته لـ "خبرني" – أن تقريرا محايدا يؤيد كلام الشركة في جودة التصوير، التي تعد الأعلى في أجهزة التلفزيون الموجهة للمستهلكين.
وشهد بث مباراة الأردن وسورية التي جرت ضمن أيام الفيفا، رداءة في جودة الصورة على التلفزيون وأخطاء فنية متعددة، لدرجة أن قناة بي أن سبورت التي اشترت حقوق بث المباراة على قنواتها، قطعت البث بعد دقائق عدة من بدء المباراة.
وأشار المصدر أن مسؤولية الشركة كانت تقتصر على التصوير، في حين أن البث كان مسؤولية الاتحاد.
وطالب مراقبون بفتح تحقيق في بث وتصوير المباراة، التي عكست صورة سلبية عن الأردن واستعداده الفنية، خصوصا وأن هذه المباراة كانت الأولى بعد مشاركة تاريخية لمنتخب النشامى في مونديال 2026.

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