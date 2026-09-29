(كابيتال للاستثمارات) تعلن نجاح الطرح الأولي لصندوقها العالمي

خبرني - أعلنت شركة المال الأردني للاستثمار والوساطة المالية "كابيتال للاستثمارات"، الذراع الاستثمارية لمجموعة كابيتال بنك، عن اختتام فترة الطرح الأولي لصندوق "كابيتال للاستثمارات العالمي" بنجاح لافت، معربةً عن اعتزازها بهذا الإنجاز الذي تحقق بعد تجاوز حصيلة الاكتتابات الحد الأدنى المطلوب لرأس مال الصندوق.

وأوضحت الشركة، في إشعار رسمي وجهته إلى هيئة الأوراق المالية بانتهاء فترة الطرح، أن قيمة الاكتتابات المستلمة بلغت 2,223,500 دينار أردني، مقارنة بالحد الأدنى المطلوب والبالغ مليوني دينار، لتصل نسبة التغطية إلى 111.175%.

ويشكل هذا الإقبال دلالة هامة على ثقة المستثمرين ورغبتهم في الاستفادة من خيار استثماري نوعي يتيح لهم الوصول إلى الأسواق العالمية، ضمن الإطار التشريعي والرقابي المتطور الذي ترعاه هيئة الأوراق المالية لتنظيم عمل صناديق الاستثمار المشترك والإشراف عليها.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال للاستثمارات، بشار العمد: "إن نجاح الطرح الأولي وتجاوز الحد الأدنى المطلوب لرأس مال الصندوق يمثلان محطة إنجاز بارزة تعتز بها الشركة، ويعكسان ثقة المستثمرين العالية بالخبرات المهنية المشرفة على إدارة الصندوق، إلى جانب حرصهم على اقتناص فرص تنويع الأصول عالمياً من خلال نافذة استثمارية مؤسسية محلية موثوقة".

وأعرب العمد عن تقدير الشركة وامتنانها لكافة المستثمرين الذين شاركوا في الطرح الأولي، مؤكداً التزام "كابيتال للاستثمارات" بإدارة المحفظة بما ينسجم تماماً مع الأهداف والسياسات الاستثمارية المعتمدة، وبالاستناد إلى خبرات فريق متخصص في قراءة الأسواق وتحليل المخاطر وتوزيع الأصول، مشيراً إلى أن الصندوق يوفر للمستثمر الأردني وسيلة ميسّرة للوصول إلى أدوات مالية عالمية متعددة بكفاءة وإشراف مهني محلي.

ويُعد صندوق كابيتال للاستثمارات العالمي أول صندوق استثماري عالمي مفتوح ومسجّل ومُدار محلياً بالدينار الأردني في المملكة؛ حيث يهدف إلى بناء محفظة متوازنة تشمل الأسهم العالمية، وأدوات الدخل الثابت والسندات، والنقد وأدوات أسواق النقد، بما يواكب مستويات المخاطر والأطر المحددة في نشرة إصداره.

ويتميز الهيكل المفتوح للصندوق بتوفير مرونة عالية للمستثمرين من خلال إمكانية تقديم طلبات الاشتراك والاسترداد بصورة دورية شهرياً، وفقاً لصافي قيمة الوحدة والمواعيد والشروط المحددة في نشرة الإصدار. وقد شهدت فترة الطرح الأولي تحديد الحد الأدنى للاكتتاب بمبلغ 1,000 دينار أردني، وبسعر دينار واحد للوحدة، مع إعفاء المستثمرين من رسوم الاكتتاب تشجيعاً للمشاركة خلال تلك الفترة.

ويشكل استكمال الطرح الأولي بنجاح إضافة نوعية لتوسيع الخيارات الاستثمارية أمام المستثمرين الأفراد والمؤسسات في الأردن، كما يعزز دور الصناديق المؤسسية في توظيف وتنمية المدخرات ورفد كفاءة وتنافسية سوق رأس المال الوطني تحت المظلة التنظيمية والرقابية الأردنية.

-انتهى-