جامعة البترا تقدم أنشطة تربوية للأطفال وتحصد تكريمًا في مهرجان زها الثقافي

خبرني - شاركت جامعة البترا في فعاليات مهرجان الطفولة السابع عشر، الذي أقيم في مركز زها الثقافي، تحت رعاية سمو الأميرة آية بنت فيصل، حيث قدمت كليتا الآداب والعلوم والهندسة برامج تفاعلية للأطفال، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الوطنية.

وسلّمت سمو الأميرة آية بنت فيصل والمديرة التنفيذية لمركز زها الثقافي، رانيا صبيح، دروع التكريم لوفد جامعة البترا، تقديرًا لمساهمتهم الفاعلة في إنجاح فعاليات المهرجان، وتقديم برامج نوعية أسهمت في خدمة المجتمع المحلي.

واستقبل رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور علي أبو غنيمة أعضاء الوفد، مثمنًا تمثيلهم المشرف للجامعة، وقال: "إن توعية الأجيال وخدمة المجتمع ركيزتان أساسيتان في رسالتنا، ونعتز بإسهامات كوادرنا وطلبتنا في بناء الوعي الوطني".

وجمعت مشاركة الجامعة بين قسمي العلوم التربوية والهندسة المدنية، إلى جانب مبادرة السلامة المرورية للأطفال، بهدف ترسيخ الثقافة المرورية وصقل المهارات السلوكية لدى الأطفال، من خلال تجارب وتطبيقات عملية جمعت بين التعلم والترفيه.

وأشرفت على الجناح الدكتورة أسيل الشوارب والدكتورة نيللي البنا من قسم العلوم التربوية، والمهندسة أنوار الشوابكة، مؤسسة مبادرة السلامة المرورية. كما أدار متطوعو الجامعة عددًا من المحطات التدريبية التي هدفت إلى تعزيز وعي الزوار بمفاهيم السلامة العامة.