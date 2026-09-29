ZainTECH راعياً بلايتنياً لمهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية وتعزّز حضورها كشريك للتحول الرقمي المتكامل

خبرني - شاركت ZainTECH- ذراع الحلول الرقمية لمجموعة زين-كراعٍ بلاتيني في النسخة الثانية من مهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية 2026، الذي عُقد في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت يومي 23 و24 أيلول، تحت شعار "Where Regulation Meets Innovation"، بتنظيم من البنك المركزي الأردني ومشاركة مؤسسات مالية وجهات تنظيمية وشركات تكنولوجيا مالية ومستثمرين وخبراء من الأردن والمنطقة والعالم.

وجاءت مشاركة ZainTECH في المهرجان لتسلّط الضوء على دورها كشريك فاعل للمؤسسات في رحلة التحول الرقمي مستندة إلى ما تمتلكه من بنية تحتية متقدمة وقدرات تقنية متخصصة إلى جانب شراكاتها مع أبرز مزودي التكنولوجيا العالميين، ومن خلال هذه المنظومة المتكاملة تعمل ZainTECH على تمكين المؤسسات من الاستفادة من أحدث التقنيات بما يتوافق مع أهدافها واحتياجاتها، بدءاً من توفير التراخيص والحلول المناسبة مروراً بالتنفيذ والتكامل ووصولاً إلى الحوسبة السحابية والأمن السيبراني والبيانات وتحليلاتها والحلول الرقمية، كما تسهم هذه القدرات في مساعدة المؤسسات والشركات على تطوير عملياتها وتحسين خدماتها وتعزيز كفاءتها ومرونتها الرقمية، ضمن رحلة تحول متكاملة ترتكز على تحقيق قيمة ملموسة ومستدامة للأعمال.

وخلال المهرجان شاركت ZainTECH في جلسة نقاشية تناولت دور الذكاء الاصطناعي في تطوير إدارة المخاطر والامتثال وسلّطت الضوء على قدرة البيانات والذكاء الاصطناعي على دعم اتخاذ القرار وأتمتة العمليات وتحسين الكفاءة، إلى جانب تطوير خدمات أكثر تخصيصاً للزبائن وتحسين تجاربهم.

وفي الوقت ذاته، يفرض التوسع في التحول الرقمي أهمية متزايدة للأمن السيبراني، إذ إن زيادة الاعتماد على البيانات والأنظمة الرقمية والخدمات السحابية تستدعي حماية هذه البيئات وضمان استمرارية الأعمال. وفي هذا المجال، تتمتع ZainTECH بخبرة متخصصة في مراكز عمليات الأمن السيبراني (SOC) وخدمات مراكز عمليات الأمن السيبراني المُدارة ، إلى جانب مجموعة متكاملة من حلول الأمن السيبراني والحوسبة السحابية والبنية التحتية الرقمية.

وفي تعليقه على رعاية المهرجان، قال مهند عودة، الرئيس التنفيذي لـ ZainTECH في الأردن:" يمثّل الأردن سوقاً مهماً ومحوراً متنامياً في منظومة التكنولوجيا والخدمات الرقمية في المنطقة في ظِل تسارع تبنّي المؤسسات للتقنيات الرقمية وتطور احتياجات الزبائن وتزايد أهمية الابتكار في كافة القِطاعات، ومن هنا تأتي أهمية مهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية كمنصة تجمع مختلف أطراف المنظومة المالية والتكنولوجية والتنظيمية وتفتح المجال أمام حوار عملي حول كيفية توظيف التكنولوجيا لبناء خدمات أكثر كفاءة ومرونة مع الحفاظ على أعلى مستويات الأمن والامتثال."

وأضاف عودة: "نفخر في ZainTECH بأن نكون جزءاً من هذا التطور المتسارع في الأردن وأن نسهم بخبراتنا وقدراتنا التقنية وشراكاتنا مع أبرز مزودي التكنولوجيا العالميين في دعم المؤسسات في رحلتها نحو التحول الرقمي، ونؤمن بأن المرحلة المقبلة ستتطلب من المؤسسات توظيف التقنيات الحديثة بطريقة تحقق أثراً ملموساً في أعمالها وتسهم في تحسين تجربة الزبائن من خلال تطوير خدمات أكثر تخصيصاً ومواءمةً لاحتياجاتهم، إلى جانب تعزيز قدرتها على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً واستجابة للمتغيرات."

وتابع عودة: "نشهد اليوم انتقال الذكاء الاصطناعي والبيانات من كونها تقنيات واعدة إلى أدوات أساسية في تطوير نماذج الأعمال والخدمات، إلا أن هذا التطور يجب أن يسير بالتوازي مع تعزيز الأمن السيبراني والمرونة الرقمية. فكلما توسعت المؤسسات في اعتماد التكنولوجيا وتكاملت أنظمتها وبياناتها، أصبحت حماية هذه المنظومات وإدارة المخاطر جزءاً أساسياً من نجاح التحول الرقمي واستدامته، ومن هنا، نركز في ZainTECH على تمكين المؤسسات من الجمع بين الابتكار والأمن والمرونة، بما يساعدها على بناء قدرات رقمية مستدامة وقادرة على مواكبة المستقبل."

وتُعد ZainTECH ذراع الحلول الرقمية لمجموعة زين وتعمل على تمكين المؤسسات في مختلف أنحاء الشرق الأوسط من تطوير قدراتها الرقمية وبناء عمليات أكثر ذكاءً ومرونة وأماناً، مستفيدة من خبراتها المتخصصة وشراكاتها مع أبرز شركات التكنولوجيا العالمية.