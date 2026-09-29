عمان الأهلية ترعى وتُشارك بفعاليات المؤتمر 12 لصحة السمع والتوازن

خبرني - شاركت جامعة عمّان الأهلية، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للسمع والتوازن وجامعة لوبيك الألمانية، في تنظيم فعاليات المؤتمر الثاني عشر لصحة السمع والتوازن 2026، الذي أقيم برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة منى الحسين المعظمة.

ومثّل الجامعة في المؤتمر نيابة عن رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد حمدان، نائبه للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور بشار الطراونة، حيث أكد في كلمة له استمرار دعم الجامعة للمؤتمر للسنة الثانية عشرة على التوالي، ونقل تحيات رئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني ورئيس الجامعة، مرحباً بالمشاركين والضيوف القادمين من عدد من الدول العربية والأجنبية.

وأشار الطراونة إلى الدور الأكاديمي الذي تضطلع به الجامعة في مجال السمع والنطق، مبيناً أن تخصص السمع والنطق أُطلق في الجامعة عام 2003، وشهد تطوراً خلال السنوات الماضية، إلى جانب استحداث برنامجي الماجستير في علوم السمع، وعلوم النطق واضطرابات التواصل، كأول برنامجين من نوعهما على مستوى الأردن والدول العربية.

وسلط الضوء على الدور المجتمعي للجامعة من خلال مركز جامعة عمّان الأهلية للسمع والنطق، الذي افتتح عام 2005 ويقدم خدمات تشخيصية وعلاجية مجانية لأفراد المجتمع المحلي والمقيمين واللاجئين، ولا سيما الأطفال، تشمل تقييم وعلاج اضطرابات النطق واللغة، وفحص اضطرابات السمع والتوازن، وتركيب السماعات مجاناً للحالات غير القادرة على تحمل تكاليف العلاج.

وشهد المؤتمر مشاركة فاعلة من كوادر الجامعة، حيث شارك الأستاذ الدكتورغالب عريقات، عميد كلية العلوم الطبية السابق، والدكتور فادي السويطي، رئيس قسم السمع والنطق، والأستاذ الدكتور محمد المصري، الأمين العام للأكاديمية العربية للسمع والتوازن، في اللجان العلمية والتنظيمية للمؤتمر.

كما قدمت المُحاضِرة ليلى قنواتي، رئيس قسم معالجة النطق واللغة، والمُحاضِرة راما الأسير ورقة بحثية تناولت معرفة وتصورات فقدان السمع لدى الأطفال بين طلبة الجامعات في الأردن، فيما شهد المؤتمر مشاركة طلبة برامج البكالوريوس والماجستير في قسم السمع والنطق من خلال عرض مجموعة من البوسترات العلمية.

وشكل المؤتمر منصة علمية لتبادل المعرفة والخبرات في مجالات السمع والتوازن والنطق واللغة واضطرابات البلع وأمراض الأنف والأذن والحنجرة، بمشاركة أكثر من 320 باحثاً من أكثر من 40 دولة، ومناقشة أكثر من 150 ورقة بحثية، إلى جانب تنظيم عدد من الورش العلمية المتخصصة على مدار أيام المؤتمر.

وفي ختام فعاليات المؤتمر، تسلّم الأستاذ الدكتورغالب عريقات الدرع التكريمي المقدم لجامعة عمّان الأهلية، تقديراً لدورها ومساهمتها في تنظيم المؤتمر ودعم فعالياته العلمية.